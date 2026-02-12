El ingreso de Saturno en Aries marca un hito astrológico que exige disciplina, liderazgo interno y una redefinición de objetivos para los doce signos

La jornada de este viernes 13 de febrero de 2026 no es un día cualquiera en el calendario astronómico. Se produce uno de los movimientos más significativos del año: el ingreso definitivo de Saturno en el signo de Aries. Este tránsito, que se prolongará durante los próximos dos años, inaugura un ciclo de madurez obligatoria y responsabilidad personal. El cielo de hoy emite un mensaje claro de realismo: no basta con desear los cambios, es imperativo tomar acción con una estructura sólida. La energía acuariana reinante ayuda a visualizar el futuro, pero la firmeza de Saturno en el primer signo del zodiaco exige que cada paso sea dado con determinación y pies de plomo.

Predicciones por signo