Los sorteos de la ONCE correspondientes al jueves 12 de febrero de 2026 ya tienen resultados oficiales para algunos de sus juegos diarios, incluyendo el Cupón Diario y el Super 11.



Cupón Diario – Resultado de hoy

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE celebrado esta noche ha dejado la siguiente combinación ganadora:

Número premiado: 07393

Serie: 003

Reintegro a la primera cifra: 0

Reintegro a la última cifra: 3

Este sorteo ofrece entre sus premios principales hasta 500.000 € a la combinación completa de número más serie, con premios menores para coincidencias parciales de cifras.

Super 11 – Resultados de hoy

El sorteo de Super 11 del jueves 12 de febrero de 2026 ha ofrecido varias combinaciones ganadoras a lo largo del día, repartidas en distintos sorteos. Según los datos oficiales del histórico de resultados:

Sorteo 4: 01, 03, 04, 06, 13, 16, 18, 19, 22, 29, 30, 37, 56, 57, 60, 61, 74, 75, 80, 83

Sorteo 3: 05, 07, 12, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 32, 33, 38, 45, 47, 52, 53, 56, 65, 71, 75

Sorteo 2: 05, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 35, 36, 37, 43, 50, 56, 62, 63, 65, 70, 73, 76, 85

Sorteo 1: 04, 10, 12, 20, 22, 23, 30, 34, 36, 39, 46, 54, 56, 57, 58, 63, 67, 71, 77, 83

En estos sorteos no se han registrado apuestas con 11 aciertos de 11 ni con todas las combinaciones máximas, por lo que los premios superiores se han distribuido según las reglas del Super 11.

Información para los ganadores

• Cobro de premios: Los premios de los sorteos de la ONCE pueden cobrarse en centros oficiales de la ONCE, en entidades bancarias autorizadas o a través de la plataforma web o app si el cupón fue adquirido online.

• Caducidad: El plazo para reclamar los premios es de 30 días naturales desde la fecha del sorteo.

• Próximo sorteo: Mañana viernes 13 de febrero de 2026 la ONCE continúa con sus sorteos habituales, incluyendo de nuevo Cupón Diario y Super 11.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida de resultados es la que publica la ONCE a través de sus canales oficiales.