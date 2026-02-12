El sorteo de EuroDreams, celebrado este jueves 12 de febrero de 2026, ya tiene combinación ganadora. Este juego paneuropeo ofrece premios en forma de sueldos mensuales durante años, convirtiéndose en una de las loterías más atractivas del calendario semanal.



Combinación ganadora de hoy

Números premiados: 04, 17, 23, 28, 35 y 39

Número Sueño: 2

Para conseguir el premio de Primera Categoría es necesario acertar los seis números más el número Sueño. Existen además varias categorías de premios inferiores según el número de aciertos.

Categorías principales de premios

EuroDreams reparte sus premios de la siguiente forma:

1ª Categoría (6 + Sueño): 30.000 € al mes durante 30 años.

2ª Categoría (6 números): 2.000 € al mes durante 5 años.

Resto de categorías: Premios fijos según el número de aciertos obtenidos.

Información para el ganador

• Cobro de premios:

Los premios pueden cobrarse en las administraciones oficiales o a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado si el boleto fue adquirido online.

• Caducidad:

El plazo para reclamar el premio es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo:

El siguiente sorteo de EuroDreams se celebrará el lunes 16 de febrero de 2026, con una nueva oportunidad de ganar uno de sus sueldos millonarios.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publican los organismos oficiales del sorteo.