Las comunicaciones encriptadas revelan el alto nivel de infiltración de la trama. Los narcos conocían los movimientos judiciales e incluso el hotel donde se hospedaban los policías que iban a detenerlos.

VALENCIA. – Las investigaciones en torno a la macroorganización criminal desmantelada en el Puerto de Valencia —en el marco de la conocida Operación Spider— continúan sacando a la luz detalles asombrosos sobre el nivel de impunidad y control con el que operaba la red. Según los últimos informes judiciales, la trama, que llegó a almacenar 2,5 toneladas de cocaína valoradas en más de 60 millones de euros, no solo disponía de una compleja logística portuaria, sino que contaba con información privilegiada que les permitía conocer de antemano que estaban bajo el radar de la justicia.

Las intervenciones y el descifrado de las conversaciones encriptadas de la banda han desnudado los miedos, secretos y la sorprendente capacidad de infiltración de lo que los investigadores describen como una auténtica «multinacional del crimen» con conexiones directas en Colombia y los Balcanes.

«Como si fuera a entrar al talego»

El grado de conocimiento que los delincuentes tenían sobre la inminencia de su caída queda retratado en anécdotas casi surrealistas previas a las detenciones. «¡Me has puesto la bolsa como si fuera a entrar al talego!», bromeó un traficante a su esposa apenas cuatro días antes de la gran redada policial coordinada en septiembre de 2025, la cual se saldó finalmente con 81 arrestos. Lejos de ser una coincidencia, las pesquisas confirman que los líderes sabían a la perfección que el cerco judicial se estaba cerrando sobre ellos.

La organización presumía abiertamente de sus hilos conductores dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El nivel de detalle de sus filtraciones era tal que el grupo criminal llegó a conocer con exactitud el hotel en el que se hospedaban los agentes de la Policía Nacional desplazados a Valencia expresamente para ejecutar el operativo de su detención.

Una estructura de «producto top» y empresas pantalla

La red no solo destacaba por su contraespionaje, sino por su sofisticado engranaje comercial y de adulteración. De acuerdo con los sumarios del caso, la banda disponía de laboratorios clandestinos donde «engordaban» la mercancía con productos químicos pesados para multiplicar su volumen y, posteriormente, introducirla en el mercado como «producto top» o de alta pureza. En mensajes interceptados previamente, los cabecillas llegaban a mostrar su frialdad ante las mezclas químicas nocivas que realizaban, comentando entre ellos: “¡A ver si se empieza la peña a morir!”.

Para mover semejante cantidad de droga dentro de las instalaciones portuarias, la red controlaba firmas logísticas como Lematrans. Según la investigación judicial, esta empresa de transportes era utilizada por la organización criminal para otorgar de manera fraudulenta órdenes de entrada falsas al puerto de Valencia. De este modo, camiones aliados accedían sin levantar sospechas para extraer la sustancia oculta en los contenedores internacionales (método conocido como ‘gancho ciego’).

Para asegurar el silencio y la eficacia del operativo en los muelles, la trama pagaba tarifas exorbitantes: hasta 120.000 euros por operación a cada camionero que colaboraba en sacar la droga. Sin embargo, el dinero también generaba desconfianza entre los líderes: “Si pagas mucho, se hacen ricos y dejan de currar”, advertía con pragmatismo uno de los cabecillas en los chats intervenidos.

Un desafío para la seguridad portuaria

El caso ha hecho saltar todas las alarmas en las instituciones de seguridad del Estado. La investigación judicial evidencia que los tentáculos del narcotráfico internacional en los puertos españoles ya no solo dependen de la fuerza bruta o de la corrupción de baja escala, sino de sofisticadas herramientas tecnológicas, redes de encriptación avanzadas y un flujo constante de filtraciones directas desde el interior del propio sistema legal y policial.