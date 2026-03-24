El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes 24 de marzo de 2026 ha vuelto a poner en juego la fortuna con su característica frecuencia diaria. Tras el escrutinio oficial realizado por Loterías y Apuestas del Estado, ya conocemos los seis números que forman la combinación ganadora, así como el complementario y el reintegro.

Aquí tienes todos los detalles para comprobar tu boleto de hoy.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Números: 06 – 10 – 22 – 30 – 39 – 41

06 – 10 – 22 – 30 – 39 – 41 Número Complementario: 04

04 Reintegro: 3

¿Cómo saber si tu boleto tiene premio?

La Bonoloto reparte premios en diversas categorías según el número de aciertos conseguidos:

Primera Categoría (6 aciertos): Para quienes logren los seis números de la combinación principal. Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario): Si tienes cinco de los números principales y, además, el número 04. Categorías inferiores: Premios para quienes acierten 5, 4 o 3 números. Reintegro: Si el último número de tu resguardo es el 3, recuperarás el importe invertido en tu apuesta.

Información sobre el cobro de premios y caducidad

Si has resultado agraciado en el sorteo de este martes, recuerda seguir los pasos oficiales:

Premios inferiores a 2.000 euros: Puedes cobrarlos en efectivo en cualquier administración de la Red Comercial de Loterías.

Puedes cobrarlos en efectivo en cualquier administración de la Red Comercial de Loterías. Premios de 2.000 euros o más: Debes acudir a las entidades bancarias autorizadas (BBVA o CaixaBank) con tu DNI y el boleto original.

Debes acudir a las entidades bancarias autorizadas (BBVA o CaixaBank) con tu DNI y el boleto original. Plazo de validez: Tienes un máximo de 90 días naturales (3 meses) para reclamar tu premio. Pasado este tiempo, el derecho al cobro caduca.

Nota informativa: Este artículo se redacta con fines informativos. La única lista oficial y vinculante es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).