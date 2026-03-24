La jornada de este martes ha repartido fortuna a través de los diversos sorteos de la ONCE. El Cupón Diario ha vuelto a ser el gran reclamo para miles de personas, acompañado por las múltiples extracciones del Triplex y el Super 11 que se celebran a lo largo de todo el día.

A continuación, detallamos todos los números agraciados en esta jornada:

Cupón Diario de la ONCE

El premio principal de 35.000 euros por billete y el premio de 500.000 euros a «La Paga» se ha decidido con la siguiente combinación:

Número premiado: 49133

49133 Serie: 027

Triplex de la ONCE: Resultados de hoy

Estos son los números de tres cifras premiados en los cinco sorteos realizados este martes:

Sorteo 1: 858

858 Sorteo 2: 585

585 Sorteo 3: 162

162 Sorteo 4: 888

888 Sorteo 5: 792

Super 11: Combinaciones ganadoras (Sorteos del 1 al 5)

Estas son las listas de los 20 números extraídos en cada una de las citas diarias con el Super 11:

Sorteo 1: 01, 02, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 43, 45, 59, 61, 68, 71, 73, 74, 83, 85

01, 02, 22, 26, 28, 29, 30, 33, 37, 38, 43, 45, 59, 61, 68, 71, 73, 74, 83, 85 Sorteo 2: 02, 05, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 26, 30, 31, 40, 48, 53, 54, 58, 76, 77, 82, 85

02, 05, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 26, 30, 31, 40, 48, 53, 54, 58, 76, 77, 82, 85 Sorteo 3: 01, 05, 08, 09, 18, 20, 25, 32, 38, 44, 52, 54, 56, 63, 70, 80, 81, 83, 84, 85

01, 05, 08, 09, 18, 20, 25, 32, 38, 44, 52, 54, 56, 63, 70, 80, 81, 83, 84, 85 Sorteo 4: 13, 18, 21, 25, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 51, 57, 63, 66, 67, 69, 72, 77, 82

13, 18, 21, 25, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 51, 57, 63, 66, 67, 69, 72, 77, 82 Sorteo 5: 01, 04, 12, 15, 16, 19, 21, 23, 32, 33, 36, 44, 45, 51, 52, 56, 63, 69, 79, 84

Información para el cobro de premios

Si su número ha resultado agraciado, recuerde los plazos y lugares autorizados para la gestión del cobro:

Plazo de caducidad: Los premios de la ONCE caducan a los 30 días naturales, contando desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Premios menores: Si el premio es inferior a 2.000 euros, puede cobrarlo directamente a través de los vendedores oficiales de la ONCE o en puntos de venta autorizados. Premios mayores: Para importes superiores, deberá acudir a los centros operativos de la ONCE o a las entidades bancarias colaboradoras con la organización. Resguardo oficial: Es imprescindible presentar el boleto original sin roturas ni enmiendas.

Nota aclaratoria: Este artículo se redacta con fines informativos. La única lista oficial y vinculante es la que facilita la ONCE tras el escrutinio de cada sorteo.