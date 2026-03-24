El sorteo de Euromillones celebrado este martes 24 de marzo de 2026 ya ha dejado su combinación ganadora. Millones de jugadores en toda Europa estaban pendientes de este sorteo, que ofrece uno de los botes más elevados del continente. Además, en España se ha repartido el millón de euros asociado al código «El Millón».

Aquí tienes todos los números y códigos premiados de la noche de hoy.

Combinación ganadora de Euromillones

Números: 12 – 16 – 17 – 18 – 27

12 – 16 – 17 – 18 – 27 Estrellas: 01 – 03

El Millón (Solo para España)

El código alfanumérico premiado con 1.000.000 de euros ha sido:

Código: ZVP23950

¿Cómo comprobar si tienes premio?

El escrutinio de Euromillones se divide en 13 categorías de premios, desde el bote principal hasta el acierto de dos números:

Primera Categoría (5+2): Si has acertado los cinco números y las dos estrellas, ¡has ganado el bote! Segunda Categoría (5+1): Un premio muy cuantioso para quienes fallan solo una estrella. El Millón: Si el código impreso en tu resguardo coincide exactamente con el código ZVP23950, eres millonario automáticamente, aunque no hayas acertado ningún número del sorteo principal.

Información sobre el cobro de premios

Si la fortuna te ha sonreído este martes, recuerda seguir los pasos oficiales para el cobro según el importe ganado:

Premios inferiores a 2.000 euros: Puedes cobrarlos en metálico en cualquier administración oficial de Loterías a partir de mañana mismo.

Puedes cobrarlos en metálico en cualquier administración oficial de Loterías a partir de mañana mismo. Premios superiores a 2.000 euros: Debes acudir a las entidades bancarias autorizadas por SELAE (BBVA o CaixaBank).

Debes acudir a las entidades bancarias autorizadas por SELAE (BBVA o CaixaBank). Caducidad: No olvides que los boletos de Euromillones tienen una validez de 3 meses (90 días naturales). Pasado ese plazo, el décimo pierde su valor legal.

Nota informativa: Este artículo se redacta con fines informativos basándose en los datos facilitados del sorteo. La única lista oficial y vinculante es la publicada por Loterías y Apuestas del Estado.