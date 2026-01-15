Ricardo Sierra, David Bernabéu, Látigo Serrano, Yon Cuezva, Amalio Moratalla y Javi Lázaro se reunieron este jueves en La Tribu, patrocinada por Sportium, para analizar la sorprendente eliminación del Real Madrid a manos del Albacete en Copa del Rey, en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo.

Durante la tertulia, Látigo Serrano se centró en la gestión del presidente del club, Florentino Pérez, y enumeró cinco errores que, según él, han marcado la temporada blanca.

1. Falta de refuerzos en la plantilla

Serrano criticó la negativa del presidente a reforzar el equipo pese a las peticiones de Xabi Alonso y Ancelotti. “No refuerza la plantilla con un par de centrocampistas o un central, justo lo que le había pedido Xabi Alonso, y eso le sentó muy mal”, afirmó.

2. Demasiada responsabilidad sobre Vinicius

El tertuliano subrayó que Florentino ha dejado demasiada autonomía en manos de Vinicius, especialmente en medio de la polémica de su renovación y la espantada del Balón de Oro. “Lo que le está haciendo al Madrid con su renovación no es tolerable”, aseguró.

3. Consentir excesos de los jóvenes talentos

Según Serrano, algunas estrellas del equipo han recibido un trato demasiado permisivo. “Ha malcriado a Fede Valverde, Bellingham y al mismísimo Rodrygo”, afirmó, recordando episodios polémicos como la actuación de Vinicius en El Clásico.

4. Falta de apoyo al cuerpo técnico

El exjugador Xabi Alonso, entrenador hasta hace poco, quedó “solo” frente a la situación con Vinicius. “Cuando hizo lo que hizo en El Clásico merecía una sanción, pero Florentino se lavó las manos”, criticó el periodista.

5. Ausencia de un director deportivo o asesor cercano

Finalmente, Serrano destacó la necesidad de contar con un intermediario que conecte la presidencia con el vestuario. “Florentino, que va a cumplir 79 años, no tiene que bajar a explicarle nada a Vinicius. Necesita un tipo responsable como Mateu Alemany en el Atleti o Deco en el Barça”, concluyó.

La intervención de Látigo Serrano ha vuelto a poner sobre la mesa la gestión del presidente, en un momento delicado para el club tras un inicio de año inesperadamente complicado.