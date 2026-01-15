La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente el rastreo de las cuentas bancarias de varios exdirectivos de Acciona, en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades vinculadas al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Según el escrito al que ha tenido acceso EFE, los agentes buscan seguir la trazabilidad de fondos que habrían salido de la constructora hacia la empresa Servinabar, supuestamente vinculada a Cerdán. Un informe previo de la UCO indicaba que la «principal fuente de ingresos» de Servinabar provendría de varias obras adjudicadas a Acciona, de las cuales se habría apropiado de un 2%.

Entre los exdirectivos a los que se pretende investigar figuran Justo Vicente Peregrini, Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, quienes fueron suspendidos por la compañía tras el informe de la Guardia Civil. Además, se solicita información bancaria de la cooperativa Erkolan, que recibió transferencias de Servinabar por 367.290 euros entre 2020 y 2025, período en el que se contrató a la hermana de Cerdán.

La UCO sospecha que estos pagos podrían haber servido para remunerar a familiares de Cerdán, incluyendo también a su mujer, sin que conste que desempeñaran ninguna función profesional en las empresas implicadas.

Esta investigación forma parte del caso Koldo, que indaga presuntas mordidas por adjudicaciones de obra pública y que afecta, además de a Cerdán, a su antecesor en la Secretaría de Organización del PSOE, el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y varios empresarios.

Entre la documentación solicitada al juez, los investigadores quieren rastrear movimientos financieros realizados desde el 1 de enero de 2014 hasta la actualidad en más de una decena de productos vinculados a Peregrini, siete de García Alconchel, cuatro de Olarte y una cuenta de Erkolan.