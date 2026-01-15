

Después de semanas de expectativas, hoy se hará oficial: Giuliano Simeone, el “pequeño” de los Simeone, firmará su renovación con el Atlético de Madrid hasta 2030, consolidando su lugar como uno de los pilares del proyecto de futuro del club. La cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros, refleja la confianza del club en el joven internacional argentino.

La extensión de contrato llega tras un acuerdo que MARCA adelantó el pasado 2 de octubre y que tomó forma definitiva el 12 de noviembre. Con esta firma, Giuliano se une a figuras como Julián Álvarez, Barrios y Baena como estandartes del Atlético en los próximos años.

Desde su regreso al primer equipo tras la cesión al Alavés, Giuliano se ha consolidado como un futbolista diferencial. Con 16 asistencias la temporada pasada y estadísticas sobresalientes en conducciones progresivas, tackles e intercepciones, su rendimiento ha superado cualquier expectativa derivada de su apellido.

A sus 23 años, Giuliano combina talento, compromiso y sentido de pertenencia, cualidades que han convencido al Atlético de blindarlo en el “club de los 500”. Más allá de la cifra millonaria, su corazón y dedicación en cada partido lo convierten en una garantía para el presente y futuro del club rojiblanco.