El presentador de La 1 confirma que no publicará los 40 minutos descartados de la entrevista al líder de Vox, denuncia que el partido ha acudido a la Junta Electoral pese a haber dado el visto bueno previo al montaje y sentencia: «Ya hicimos una excepción y la cagamos, no vamos a concederles nada».

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David Broncano ha respondido con contundencia a la ofensiva de Vox tras el paso de Santiago Abascal por La Revuelta. Durante la emisión del programa de este lunes, el cómico y presentador abordó el enfrentamiento abierto con la formación política, que en los últimos días había acusado a RTVE y a la productora El Terrat de «secuestrar» 40 minutos de la grabación original y había llegado a denunciar al espacio ante la Junta Electoral.

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Lejos de ceder a las exigencias del partido de publicar el metraje íntegro o entregárselo a su equipo, Broncano cerró la puerta por completo a difundir el material descartado. El presentador explicó que el recorte aplicado a la charla con Abascal responde exactamente al mismo criterio editorial que el programa emplea con cualquier otro invitado para ajustar las grabaciones a la duración televisiva. «A Pedro Sánchez se le quitaron 50 minutos, a Montero… siempre lo hacemos», subrayó el conductor del formato.

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El acuerdo previo que desmiente a Vox

Uno de los puntos más incisivos de la réplica de Broncano fue desvelar las condiciones que el propio Abascal aceptó antes de que estallara la polémica. Según relató el presentador, advirtió expresamente al dirigente político de que la conversación sería editada posteriormente, una condición a la que Abascal dio su conformidad sin objeciones: «Se lo comenté en directo y le pareció perfecto, pero luego…».

En este sentido, el comunicador lamentó el trato de favor que, a su juicio, ya se le otorgó a la formación durante la visita de su líder al Teatro Príncipe Gran Vía —donde el formato habitual se vio alterado por la presencia de cientos de simpatizantes en el patio de butacas—, asegurando que no volverá a repetirlo. «Podríamos subir los 40 minutos de entrevista, pero ya hicimos una excepción con Vox y la cagamos; no vamos a concederles nada nunca más», zanjó de forma tajante.

Sin cambios de fondo y dardo por la cancelación con Jordi Wild

Broncano también quiso desmontar la teoría de una supuesta manipulación o censura ideológica sobre temas como la sanidad, la defensa o la energía, tal como sostenía Vox en su comunicado. El presentador aseguró que «los minutos que se quitaron no cambian nada de la entrevista» y tiró de ironía para defender la transparencia del montaje emitido: «Si hemos subido una entrevista en la que yo quedo como la mierda, ¿qué creen que hemos ocultado?».

Por último, el rostro de La 1 se refirió a la decisión de Abascal de cancelar a última hora su entrevista prevista en el pódcast The Wild Project, de Jordi Wild, movimiento que Vox justificó culpando directamente al conflicto con La Revuelta y exigiendo «autonomía plena» sobre la edición de sus intervenciones en medios. Broncano rechazó que su equipo sirva de pretexto para la estrategia de comunicación del partido: «Quería decirlo para que no parezca que hemos modificado nada y para que no nos utilicen como excusa. Qué menos que decir que si no van es por cosa suya, no cosa nuestra. Que aguanten su vela ellos».