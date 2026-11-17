El presentador de «La Revuelta», David Broncano, ha anunciado este lunes que el programa no hará públicos los 40 minutos suprimidos de la entrevista realizada al líder de Vox, Santiago Abascal. La decisión responde directamente a las acusaciones vertidas por la formación política, que la semana pasada denunció ante la Junta Electoral y en sus redes sociales el supuesto «secuestro» de dicho material audiovisual por parte de TVE y la productora El Terrat, exigiendo su entrega inmediata y su difusión íntegra.

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La respuesta de David Broncano en «La Revuelta»

Con semblante serio, el comunicador jienense quiso trasladar a los espectadores la postura oficial del espacio televisivo respecto al metraje que no llegó a emitirse. Broncano explicó que la duración original de la conversación fue superior a la emitida en pantalla, pero subrayó que el recorte aplicado responde a la dinámica habitual de producción del formato. «Ellos dicen que la entrevista fue más larga y que quitamos unos cuantos minutos, cosa que hemos hecho en los 1.500 programas que llevamos. De hecho, se le dijo aquí», detalló el presentador, recordando que este mismo procedimiento de montaje se ha aplicado previamente en otras visitas de representantes políticos, como las de Sánchez o Montero.

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A pesar de reconocer que el equipo del espacio de Televisión Española tendría la capacidad técnica de publicar el metraje descartado, Broncano descartó tajantemente realizar esta concesión. «Nosotros podríamos perfectamente hacer una excepción con Vox y subirlo para que se vea que no hay nada ahí, pero creo que ya… Los minutos que se quitaron no cambian nada de la entrevista y podríamos subirlo, pero ya hicimos una excepción con Vox y la cagamos, con lo cual no vamos a concederles nada nunca más porque nos la han liado después», sentenció. Asimismo, el conductor del programa justificó su intervención pública para evitar que el partido utilice la edición como argumento político: «Lo quiero comentar para que no se aprovechen, que ya bastante se han aprovechado del programa para mi desgracia, pero para que no se aprovechen con esto también».

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El criterio de edición en las entrevistas políticas frente al entretenimiento

Durante su explicación ante la audiencia, David Broncano profundizó en las diferencias entre el montaje habitual del espacio y el tratamiento aplicado a los invitados del ámbito institucional o partidista. Según relató, cuando acuden perfiles vinculados al mundo de la cultura, como una actriz o un cantante, la edición del programa se orienta hacia los momentos que resulten más cómicos. Sin embargo, en el caso de Santiago Abascal, el equipo optó por un criterio distinto debido a la naturaleza del encuentro. «Con ellos, hicimos la entrevista para que se reflejara lo que había pasado aquí porque es una entrevista política y tampoco queríamos sesgarlo», afirmó.

PUNTUALIZACIÓN importante sobre el contenido no emitido de la entrevista con Santiago Abascal, que han pasado muchas cosas y no ha habido programa hasta hoy.#LaRevuelta pic.twitter.com/zIuvSNK67D — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 16, 2026

En esta línea, el presentador cuestionó las sospechas planteadas por la formación sobre el contenido que permaneció fuera de la emisión final, aludiendo al tono de la pieza difundida. «¿Qué creen que hemos dejado fuera o de qué hablan que hemos dejado fuera si hemos sacado una entrevista en la que a él le aplauden todo el rato, yo quedo como un gilipollas…?», reflexionó en voz alta, añadiendo: «Es decir, si hemos subido una entrevista en la que yo quedo como la mierda, ¿qué creen que hemos ocultado?». Finalmente, zanjó la controversia reiterando el objetivo de su aclaración: «Quería decirlo para que no parezca que hemos modificado nada y para que no nos utilicen como excusa».

Las exigencias previas de Vox y la denuncia ante la Junta Electoral

La intervención de David Broncano se produce días después de que Vox emitiera, el pasado miércoles, un comunicado a través de sus perfiles oficiales en redes sociales en el que acusaba a «La Revuelta» de «incumplir» lo acordado «de buena fe». En dicho escrito, la formación política señalaba que tanto la productora El Terrat como TVE se negaban a entregar al partido o a hacer pública «la grabación íntegra de la entrevista, incluidos los 40 minutos suprimidos en la emisión», reclamando en consecuencia «su entrega inmediata y su publicación».

Además de trasladar el asunto ante la Junta Electoral, los de Santiago Abascal criticaron que el montaje se efectuara sin que el partido «tuviera opción de señalar qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador». Según lamentaba la organización política en su comunicado, en ese proceso «quedaron excluidos mensajes muy importantes sobre sanidad, defensa de lo público o energía, entre otros asuntos». Por ello, concluían denunciando que «el ente público está secuestrando 40 minutos de respuestas de nuestro candidato cuando deberían ser de dominio público», advirtiendo de que, mientras ese material permaneciera en manos de la cadena, Vox quedaba expuesto «a la manipulación que puedan hacer del contenido no publicado».