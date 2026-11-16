La coalición Frente Amplio, liderada por su candidata a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha incorporado en su programa electoral para los comicios del 29 de noviembre una reforma integral del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones destinada a limitar las herencias de los «ultrarricos» a un máximo de 10 millones de euros por heredero. La iniciativa plantea aplicar un tipo impositivo marginal del 100 % sobre todo el tramo de la base imponible que supere ese límite.

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Cómo funcionaría la reforma fiscal

El diseño de la propuesta busca restringir la concentración de grandes patrimonios y evitar vías de elusión tributaria:

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Tope máximo y tramo intermedio: Además del gravamen del 100 % a partir de los 10 millones de euros, se propone crear un nuevo tramo para las herencias situadas entre los 5 y los 10 millones de euros , que tributarían a un tipo marginal del 75 % .

Además del gravamen del 100 % a partir de los 10 millones de euros, se propone crear un nuevo tramo para las herencias situadas entre los , que tributarían a un tipo marginal del . Alivio para herencias modestas: Como contrapartida, la coalición plantea rebajar los tipos impositivos existentes para los tramos inferiores a los 120.000 euros .

Como contrapartida, la coalición plantea rebajar los tipos impositivos existentes para los tramos inferiores a los . Cómputo global y sin bonificaciones: Para calcular el límite máximo por heredero se contabilizarán también las donaciones recibidas en vida y se eliminará la posibilidad de aplicar bonificaciones autonómicas.

Destino de la recaudación y justificación política

Desde la candidatura justifican la medida como un instrumento indispensable para «restringir el poder económico y político de los grandes patrimonios» y combatir la desigualdad de origen, recordando que en España existen 33 personas con más de 1.000 millones de euros y 100 fortunas que acumulan más de 250.000 millones.

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Según los cálculos de Frente Amplio, los ingresos adicionales obtenidos con este límite permitirían duplicar el gasto público actual en políticas sociales de vivienda, frenando así la transmisión intergeneracional de la pobreza. Esta medida se suma a otros ejes fiscales de su campaña, como la creación de un impuesto específico a las grandes fortunas y otro gravamen dirigido contra la especulación y la acumulación inmobiliaria.