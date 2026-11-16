Carlos Franganillo entrevistará al presidente del gobierno este lunes 16 de noviembre a las 21:00 horas

La cadena de televisión inicia con el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones del 29-N una ronda de encuentros con los principales líderes políticos, tras su reciente paso por distintos espacios de Televisión Española y La Séptima.

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Mediaset ha confirmado la emisión de una edición especial de Informativos Telecinco para este próximo lunes, dieciséis de noviembre, a las veintiuna horas, en la que el periodista Carlos Franganillo entrevistará al presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia en las elecciones del veintinueve de noviembre, Pedro Sánchez. Con esta intervención televisiva, el jefe del Ejecutivo acudirá por primera vez a un plató del grupo audiovisual en el marco de su actual gira por los medios de comunicación durante la campaña electoral.

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El anuncio oficial tuvo lugar durante la emisión del informativo de este sábado, donde la presentadora Carmen Corazzini adelantó la programación prevista por la cadena para los próximos días. Asimismo, el canal de televisión ya promociona de manera activa esta cita informativa en su pantalla mediante una advermosca. Según las palabras trasladadas por Corazzini en la mencionada emisión, el objetivo de la redacción es dar voz a todos los aspirantes: «Informativos Telecinco quiere entrevistar en esta campaña a todos los líderes. Y empezamos el próximo lunes. Carlos Franganillo entrevistará en el informativo de las 21 horas al candidato socialista a la presidencia del gobierno, Pedro Sánchez».

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Ronda de entrevistas de campaña antes de las elecciones del 29-N

La presencia del líder socialista en el espacio nocturno marcará el inicio de una serie de encuentros que los servicios informativos de la cadena tienen previsto realizar con los principales representantes políticos de cara a la cita con las urnas del veintinueve de noviembre. Tras la intervención inicial del candidato del PSOE, se espera que a lo largo de los próximos días acudan al mismo plató para responder a las preguntas de Carlos Franganillo en la edición de las veintiuna horas el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Vox, Santiago Abascal; y la representante de Frente Amplio, Ada Colau.

La fecha elegida para la entrevista a Pedro Sánchez en Informativos Telecinco, el lunes dieciséis de noviembre, coincide además con el día en el que el grupo Mediaset habría acogido el debate cara a cara entre el candidato socialista y Alberto Núñez Feijóo, en el supuesto de que ambas formaciones políticas hubieran alcanzado un acuerdo para celebrarlo en esta cadena. Finalmente, al no prosperar dicha opción, ambos partidos optaron por recurrir a la Academia de la Televisión, entidad que será la encargada de organizar dicho encuentro el próximo jueves diecinueve de noviembre bajo la moderación de la periodista María Casado.

El recorrido televisivo del candidato socialista y el contexto de audiencias

Esta cita en Telecinco se produce después de que el presidente del Gobierno haya participado en diversos programas tanto en la corporación pública como en La Séptima. En Televisión Española, Sánchez acudió recientemente a La Revuelta, espacio presentado por David Broncano, así como a El perro andaluz, conducido por Manu Sánchez. Por su parte, en La Séptima intervino primero en La última hora, programa dirigido por Javier Ruiz, y posteriormente en el formato dominical Fuera de control.

En el ámbito de los datos de seguimiento televisivo, la emisión de este lunes se enmarca en un contexto en el que la edición nocturna de Informativos Telecinco, conducida habitualmente por Carlos Franganillo y Ángeles Blanco, ocupa la tercera posición en su franja horaria, situándose por detrás de las cifras que registran diariamente Antena 3 Noticias 2, con Vicente Vallés y Esther Vaquero, y el Telediario 2 de La 1, presentado por Pepa Bueno.

Las anteriores apariciones del candidato socialista durante esta campaña han generado notables registros de audiencia en las cadenas competidoras. En Televisión Española, su visita a La Revuelta otorgó al formato su máximo histórico con un treinta y tres coma nueve por ciento de cuota de pantalla y cuatro millones trescientos ochenta y siete mil espectadores, mientras que su paso por El perro andaluz alcanzó también su récord histórico con un veinticinco coma siete por ciento de share y dos millones ochocientos cincuenta y dos mil seguidores. De igual modo, su entrevista en La última hora de La Séptima supuso el máximo histórico para dicho espacio al registrar un catorce coma dos por ciento de cuota de pantalla y una media de dos millones ciento sesenta mil espectadores.