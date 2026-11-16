Rafael Martínez-Peñalver, candidato al Congreso del Partido Popular de Ceuta, destaca la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda y agilizar la construcción de nuevos inmuebles en la ciudad.

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El PP de Ceuta propone adaptar la legislación urbanística a las singularidades de la región, reducir los trámites administrativos, resolver licencias de obra en tres meses y movilizar suelo para construir viviendas sociales y asequibles.

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