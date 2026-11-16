La Policía Nacional ha detenido a una joven de 22 años y nacionalidad peruana como presunta autora de la muerte violenta de su pareja, un varón también de 22 años y de la misma nacionalidad, que ha fallecido esta madrugada tras ser apuñalado en una habitación de un apartahotel situado en la capital.

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Los hechos y la intervención de los servicios de emergencia

Ubicación y hora: El suceso tuvo lugar en torno a las 1:25 horas en un establecimiento hotelero situado en la calle Lola Flores, en el distrito madrileño de San Blas .

El suceso tuvo lugar en torno a las 1:25 horas en un establecimiento hotelero situado en la calle Lola Flores, en el distrito madrileño de . Atención sanitaria: Efectivos de Samur-Protección Civil se desplazaron al lugar de los hechos alertados por la Policía Nacional. Los sanitarios encontraron a la víctima en situación de parada cardiorrespiratoria y con múltiples heridas de arma blanca localizadas en el tórax y en los brazos.

Efectivos de Samur-Protección Civil se desplazaron al lugar de los hechos alertados por la Policía Nacional. Los sanitarios encontraron a la víctima en situación de parada cardiorrespiratoria y con múltiples heridas de arma blanca localizadas en el tórax y en los brazos. Fallecimiento: A pesar de los intentos de reanimación cardiopulmonar practicados por los servicios de emergencia, no fue posible revertir el estado del joven, por lo que los facultativos certificaron su muerte en el lugar.

La investigación policial

Según los primeros indicios recabados por los investigadores, la agresión se produjo en el transcurso de una fuerte discusión mantenida por la pareja en el interior de la habitación del apartahotel.

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Los agentes detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito de homicidio. Durante la inspección técnico-policial realizada en la estancia, los agentes intervinieron el arma blanca con la que supuestamente se llevó a cabo la agresión, la cual ha quedado bajo custodia para su análisis en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer el caso.

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