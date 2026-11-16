A dos semanas de la celebración de las elecciones generales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este domingo 15 de noviembre en el programa Fuera de control, emitido por la cadena de televisión La Séptima. Durante su intervención televisiva, el jefe del Ejecutivo ha explicado el motivo por el cual ha declinado la invitación para acudir al espacio El Hormiguero, apenas tres días después de que su presentador, Pablo Motos, le reprochara públicamente su negativa a asistir al formato de Antena 3.

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La visita de Sánchez a Fuera de control supone su segunda entrevista en La Séptima, un joven canal televisivo cuya cuota de pantalla diaria ronda habitualmente el 3,4 % y que ya cosechó unos datos de audiencia estratosféricos tras la conversación previa mantenida por el líder socialista con el periodista Javier Ruiz en el programa La última hora. En esta nueva ocasión, el presidente del Gobierno se sentó frente a las presentadoras Alba Carrillo y Marta Márquez en un formato caracterizado por un tono más distendido, diseñado no solo para abordar cuestiones de actualidad política, sino también para profundizar en aspectos de su vida personal, sus gustos y sus opiniones más allá del ámbito estricto de su responsabilidad profesional.

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La respuesta de Pedro Sánchez sobre Pablo Motos y una futura ley de medios

Una vez concluido el bloque principal de la entrevista con ambas presentadoras, Alba Carrillo y Marta Márquez acompañaron al presidente del Gobierno hasta la mesa de colaboradores del espacio para que respondiera a las distintas cuestiones planteadas por los tertulianos. La pregunta de mayor contenido televisivo fue formulada por el colaborador Juanma Fernández, quien quiso confirmar si Sánchez conservaba algún mensaje de Pablo Motos en su teléfono móvil, recordando que el conductor de Antena 3 llevaba semanas preguntándose por los motivos de su ausencia y que el pasado jueves había cargado contra él por rechazar su invitación.

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Ante esta interpelación, Pedro Sánchez respondió tirando de sarcasmo para justificar su decisión ante la audiencia y los presentes en el plató: «Sobre Pablo Motos, yo le veo más cómodo con Feijóo y con Abascal, tampoco quería molestarle», unas palabras que provocaron las risas en el estudio.

En esa misma ronda de preguntas, el colaborador Juanma Fernández también cuestionó al líder del Ejecutivo sobre la posibilidad de impulsar una ley de medios destinada a evitar que se inyecten grandes cantidades de dinero en determinadas empresas periodísticas. Al respecto, el presidente del Gobierno aseguró que se trata de «una de las directivas que nos exige el Parlamento Europeo que fue aprobada incluso por el Partido Popular». Asimismo, defendió la necesidad de aplicar dicha normativa argumentando que los ciudadanos tienen todo el derecho a conocer quién ostenta la propiedad de un medio de comunicación y cuáles son sus vías de financiación, señalando directamente que este factor condiciona tanto la línea editorial como las noticias que se publican.

¿Habrá una Ley de Medios? Pedro Sánchez responde. #SánchezFueraDeControl pic.twitter.com/u4aXitKyVB — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 15, 2026

El análisis de Javier Ruiz sobre la dimensión personal y política de la entrevista

Tras despedir al jefe del Ejecutivo y pocos minutos antes de dar por concluida la emisión de Fuera de control, Alba Carrillo y Marta Márquez dieron paso al plató a Javier Ruiz con el objetivo de conocer su valoración profesional acerca de cómo se había desarrollado el encuentro con Pedro Sánchez. El periodista expresó inicialmente su satisfacción por el enfoque alcanzado durante la conversación, afirmando que le había gustado en el plano informativo y felicitando al equipo por su labor periodística.

Marta y Alba dan el relevo a Javier Ruiz para seguir con La Última Hora. pic.twitter.com/9mQgHBRWNx — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 15, 2026

Durante su análisis, Ruiz puso el foco en las declaraciones ofrecidas por el mandatario sobre la financiación mediática: «El presidente del Gobierno está denunciando una cloaca que con dinero de un partido paga a un medio de comunicación y ese medio hace política, no comunicación. Esto es grave y eso en cualquier país estaría abriendo todos los informativos, encima nos señalan a nosotros como si estuviéramos poniendo el grito en el cielo de forma exagerada, y si se está utilizando dinero público para derribar al gobierno deberíamos mirarlo».

Por último, el comunicador destacó la vertiente más humana mostrada por el candidato socialista a lo largo del programa, subrayando que los espectadores pudieron ver «al Sánchez personal, padre y suegro». En este sentido, Javier Ruiz concluyó que la estrategia comunicativa resultó adecuada para el momento electoral actual: «Hoy es el día en que se está disputando el voto femenino, la clave personal de los candidatos, le ha quedado bien y le conviene. Ha acertado en el tono y en la demoscopia».