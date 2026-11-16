La investigación de los Mossos d’Esquadra sobre los disturbios registrados en Barcelona ha sacado a la luz los detalles de cómo se articuló la red de canales digitales detrás de las convocatorias. Según un informe de la Comisaría General de Información remitido al juzgado instructor, el fenómeno conocido como Blocus estructuró una compleja red de chats y subgrupos temáticos en WhatsApp con el objetivo de planificar y coordinar actos de pillaje masivo durante la protesta del pasado 24 de octubre.

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La arquitectura de la red: de TikTok a los chats temáticos

El rastro policial comenzó a finales de octubre, cuando los investigadores detectaron perfiles en la red social TikTok que difundían carteles bajo el lema «Blocus día 24 de octubre» acompañados de códigos QR. Estos códigos enlazaban a grupos de WhatsApp iniciales —como «Manifestaciones BCN» o «Manifestación sin permiso»— que sirvieron como punto de partida para reclutar participantes.

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A partir de esos canales generales, los impulsores de la iniciativa crearon una comunidad ramificada en subgrupos específicos dotados de cometidos muy definidos:

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«Vestimenta» e «Indispensables»: Espacios diseñados para coordinar la indumentaria adecuada, las pautas de actuación y las medidas de seguridad para evitar la identificación policial durante los altercados.

Espacios diseñados para coordinar la indumentaria adecuada, las pautas de actuación y las medidas de seguridad para evitar la identificación policial durante los altercados. «Joyerías bcn 24 de octubre»: Un subgrupo más restringido —que comenzó con más de media centena de miembros— enfocado de forma exclusiva en la selección previa de objetivos comerciales y el intercambio de información sobre establecimientos susceptibles de ser saqueados.

Comercios de lujo y tecnología en el punto de mira

Los Mossos concluyen en su atestado que la finalidad principal de estos canales no era la protesta reivindicativa, sino el «aprovechamiento criminal» del desorden público.

Entre los objetivos marcados de forma recurrente en los chats figuraban joyerías, tiendas de productos de lujo —como establecimientos de firmas internacionales del sector textil y complementos— y grandes superficies de distribución tecnológica y electrónica (como tiendas de la marca Apple). Los participantes debatían los horarios más propicios para actuar, el valor de los artículos que podían sustraer y cómo el caos en la calle les garantizaría operar «con impunidad y gracias a la protección del grupo».

Finalmente, el amplio despliegue preventivo y el blindaje policial de los Mossos d’Esquadra en el centro de la capital catalana durante aquella jornada frustraron los planes de los organizadores, logrando que los disturbios previstos no derivaran en los saqueos masivos que se habían coordinado en el entorno virtual.