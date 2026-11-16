La Policía Nacional ha arrestado a una mujer de 22 años y nacionalidad peruana como presunta autora del homicidio de su pareja, un joven de la misma edad y nacionalidad, quien falleció este madrugada a consecuencia de varias heridas de arma blanca en el interior de una habitación de un apartahotel situado en Madrid.

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Una discusión previa en la habitación del establecimiento

Los hechos ocurrieron en torno a la una y veinticinco de la madrugada en un apartahotel ubicado en la calle Lola Flores, perteneciente al distrito madrileño de San Blas. Según los datos recabados por las autoridades, el fatal desenlace se produjo en el transcurso de una fuerte discusión que tuvo lugar dentro de la estancia del establecimiento hotelero que ambos compartían.

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Los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar de los hechos tras recibir el aviso procedieron de manera inmediata a la detención de la joven como supuesta autora de un delito de homicidio. Asimismo, durante la inspección ocular realizada en el escenario del crimen, los efectivos policiales lograron hallar e intervenir el supuesto arma blanca con el que presuntamente se perpetró la agresión mortal contra la víctima.

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Intervención de los servicios de emergencia sin éxito

Tras el aviso emitido por los efectivos policiales personados en el lugar, hasta la calle Lola Flores se desplazaron de forma urgente dotaciones de sanitarios pertenecientes al Samur-Protección Civil y al servicio de emergencias SUMMA 112.

A su llegada, los servicios médicos comprobaron que el joven se encontraba en situación de parada cardiorrespiratoria y presentaba diversas heridas de arma blanca localizadas tanto en el tórax como en los brazos. A pesar de las maniobras de reanimación y los esfuerzos desplegados por el personal sanitario para revertir la situación crítica, los facultativos no pudieron hacer nada por salvar su vida y únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del joven en el propio escenario de la agresión.