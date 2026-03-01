La Cartuja se viste de gala para acoger el segundo duelo de máxima rivalidad de la temporada, un encuentro con mucho más que tres puntos en juego para verdiblancos y blanquirrojos.

La ciudad de Sevilla se paraliza este domingo 1 de marzo con la disputa del Gran Derbi entre el Real Betis y el Sevilla FC. En el marco de la vigesimosexta jornada de LALIGA EA Sports, el Estadio de La Cartuja será el escenario de un choque cargado de tensión, historia y urgencias, donde el conjunto bético buscará repetir el triunfo logrado en la primera vuelta en el Sánchez-Pizjuán.

El Betis, ante la oportunidad de consolidarse

El equipo de Manuel Pellegrini afronta el partido tras el empate frente al Rayo Vallecano, consciente de la trascendencia del duelo. Para esta cita, el técnico chileno cuenta con las bajas de Lo Celso, Isco Alarcón, Sofyan Amrabat y el sancionado Valentín Gómez.

Pese a ello, se espera un bloque reconocible. La gran duda reside en la punta de ataque, donde Bakambu —que ha marcado en sus dos últimas apariciones— compite con un Cucho Hernández ya recuperado. La alineación probable bética estaría formada por Álvaro Valles en portería; Ruibal, Natan, Diego Llorente y Ricardo Rodríguez en defensa; Marc Roca, Fornals y Fidalgo en la medular; con Antony, Abde y la referencia atacante mencionada completando el once.

Un Sevilla en busca de redención

El conjunto sevillista llega a La Cartuja bajo la dirección de Matías Almeyda —quien no podrá sentarse en el banquillo por sanción— y con la necesidad de revertir su irregular trayectoria. A pesar de las bajas confirmadas de Vargas, Jordán y Nianzou, el técnico ha recuperado recientemente a jugadores como Castrín y Oso.

El once visitante plantea dudas significativas, especialmente en la banda derecha y en la línea ofensiva, donde el equipo busca mayor contundencia. El Sevilla llega con la ambición de dar un golpe sobre la mesa y calmar los ánimos de una temporada marcada por la inconsistencia.

Horario y dónde ver el derbi

El encuentro entre el Real Betis y el Sevilla FC se disputará el domingo 1 de marzo de 2026 a las 18:30 horas. Los aficionados podrán seguir este encuentro de alto voltaje a través de la plataforma DAZN LALIGA.