El Emirates Stadium acoge este domingo un nuevo clásico de la capital británica. Los ‘Gunners’ llegan en un estado de forma arrollador, mientras que los ‘Blues’ buscan revancha tras su reciente eliminación copera.

El fútbol inglés vive este domingo 1 de marzo una jornada marcada por la intensidad de los derbis. En el marco de la jornada 28 de la Premier League 2025/26, el Arsenal recibe al Chelsea en el Emirates Stadium a partir de las 16:30 horas (CET), en un duelo que promete ser uno de los platos fuertes del fin de semana en el panorama europeo.

El Arsenal, en plena efervescencia goleadora

El conjunto de Mikel Arteta llega al clásico londinense rebosante de confianza. Tras la contundente victoria por 4-1 frente al Tottenham, los ‘Gunners’ han consolidado su momento ofensivo gracias a la brillante actuación de Eberechi Eze y Viktor Gyökeres, autores ambos de un doblete en la última fecha. Este triunfo no solo reafirma sus aspiraciones en el campeonato, sino que confirma al equipo como una de las escuadras más en forma del torneo.

El Chelsea, con sed de desquite

Por su parte, el Chelsea afronta el compromiso con la necesidad de recuperar el pulso tras su reciente empate 1-1 frente al Burnley. El encuentro estuvo marcado por la expulsión de Fofana en el último tramo, que obligó al equipo a replegarse en los minutos finales.

Más allá de la liga, este partido en el Emirates tiene un trasfondo emocional especial. Los ‘Blues’ buscan resarcirse tras la reciente eliminación en las semifinales de la Carabao Cup, donde el Arsenal se impuso con un global de 4-2. Este antecedente fresco añade un componente de tensión adicional a un enfrentamiento que suele decidirse por detalles mínimos.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro entre el Arsenal y el Chelsea, correspondiente a la vigesimoctava jornada de la Premier League, se disputará este domingo 1 de marzo a las 16:30 horas.

Para seguir el derbi en directo desde España, la retransmisión oficial estará disponible a través de Movistar Plus+.