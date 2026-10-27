Gijón (Asturias) – El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes desde Gijón su compromiso de impulsar una reforma de la Constitución durante la próxima legislatura con el objetivo de blindar de forma definitiva las pensiones y garantizar por ley su revalorización conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC).

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Ante un pabellón abarrotado en el marco de los actos de precampaña de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Sánchez ha justificado esta iniciativa como una respuesta necesaria ante la «amenaza» que, a su juicio, representan los pactos entre el Partido Popular y Vox en materia de derechos sociales.

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Críticas a la derecha y defensa de la gestión económica

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha advertido de que votar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, equivale a respaldar las tesis de la ultraderecha, reprochándole haber hecho «retroceder a la derecha democrática cincuenta años». Asimismo, ha contrapuesto los logros económicos y sociales de su mandato —como el crecimiento de la llamada hucha de las pensiones, la reducción del déficit o el impulso a los servicios públicos— frente a lo que califica como una oferta basada en «insultos, recortes y mentiras» por parte de la oposición.

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Sánchez también ha querido mirar hacia el plano internacional, comparando el contexto político español con los movimientos progresistas globales y señalando que España se mantiene como «una luz de esperanza ante tanta penumbra en el mundo».

Apelación a la mayoría absoluta

Frente a la fragmentación parlamentaria que ha marcado la presente legislatura, el líder socialista ha apelado directamente al electorado para conseguir una mayoría sólida que alcance los 176 escaños. Según ha defendido, contar con una mayoría absoluta en el Congreso permitiría al Gobierno «llegar más lejos» en la consolidación de derechos y en la protección del estado de bienestar frente a cualquier retroceso futuro.