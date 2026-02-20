El diputado y secretario primero de la Mesa del Congreso se impone con un rotundo 68,6% de los votos al humorista Bob Pop. Formará tándem con la concejala Carol Recio con el objetivo de recuperar la alcaldía en las próximas municipales.

Por primera vez en sus más de diez años de historia, Barcelona en Comú (BComú) ha celebrado unas elecciones primarias para elegir a su cabeza de cartel. El resultado, dado a conocer este viernes, confirma a Gerardo Pisarello como el sucesor de Ada Colau tras obtener un apoyo mayoritario del 68,6% de los inscritos, frente al 27% que logró la candidatura alternativa encabezada por el escritor y humorista Bob Pop.

Un relevo con sello «oficialista»

Pisarello, que ya fue primer teniente de alcalde durante el primer mandato de Colau (2015-2019), llegaba a este proceso con el respaldo explícito de la cúpula del partido. En sus actos de campaña estuvo arropado por figuras de peso como la propia exalcaldesa Ada Colau, el ministro de Cultura Ernest Urtasun y el eurodiputado Jaume Asens.

La victoria de su lista, que sumó 1.046 votos, supone una apuesta por la continuidad del proyecto original nacido del 15M, pero con el desafío de renovar el liderazgo tras tres convocatorias electorales consecutivas con Colau al frente.

El «factor Recio» para conquistar la periferia

Junto a Pisarello, la gran protagonista del tándem ganador es Carol Recio, actual concejala en el Ayuntamiento y referente vecinal del barrio de La Prosperitat (Nou Barris). El partido confía en el perfil de Recio —con raíces profundamente ligadas al activismo de barrio— para disputar el voto en las zonas periféricas de la ciudad, un caladero tradicionalmente disputado con el PSC.

Participación y validación

El proceso electoral interno ha registrado una participación del 17% del censo (1.525 votos emitidos sobre un total de 9.000 electores), una cifra que el partido considera dentro de la normalidad para consultas abiertas a todos los inscritos.

Candidatura Votos Porcentaje G. Pisarello / C. Recio 1.046 68,6% Bob Pop / M. Trallero 412 27% Blanco 67 4,4%

Aunque los resultados son provisionales a la espera del periodo de alegaciones, el comité electoral prevé ratificarlos este lunes. Pisarello y Recio comparecerán en rueda de prensa el próximo lunes a las 10:30 horas para desgranar las líneas maestras de su estrategia, que ya incluye propuestas ambiciosas como la gratuidad del metro para ciertos colectivos de cara a 2030.

Con esta elección, BComú cierra su etapa de interinidad post-Colau y se prepara para una legislatura donde Pisarello, quien aspira a ser el «primer alcalde de Barcelona de origen inmigrante», deberá rearmar el espacio de los comunes en la capital catalana.