La formación de Ione Belarra reúne hoy al Consejo Ciudadano Estatal en un clima de reorganización de la izquierda. El partido rechaza participar en el encuentro de mañana entre Sumar, IU y Más Madrid, advirtiendo que no aceptará «subordinarse al PSOE».

Podemos celebra este viernes una reunión clave de su Consejo Ciudadano Estatal (CCE), el máximo órgano de dirección del partido. El encuentro se produce en una semana de alta intensidad política, marcada por los intentos de otras fuerzas de la izquierda por relanzar su alianza y por el silencio estratégico de la formación morada ante los últimos movimientos de sus antiguos socios.

El portazo al «Sumar 2.0»

La cúpula de Podemos ha decidido desmarcarse de forma tajante de la reunión prevista para este sábado entre Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes. Este bloque busca reconfigurar y fortalecer el espacio que lidera Yolanda Díaz, una fórmula que desde la formación de Belarra califican con escepticismo como un «Sumar 2.0».

Podemos, que abandonó el grupo parlamentario de Sumar tras las generales de 2023 por sus profundas desavenencias con la vicepresidenta segunda, mantiene su hoja de ruta de «autonomía política». Aunque aseguran estar dispuestos a dialogar para tejer candidaturas amplias en el futuro, subrayan dos condiciones innegociables:

Independencia del Gobierno: No aceptarán ninguna estrategia que suponga, a su juicio, «subordinarse al PSOE». Interlocutores preferentes: La formación tiende la mano directamente a Izquierda Unida, pero mantiene el cordón sanitario sobre la estructura de Sumar.

Silencio ante Rufián y mirada propia

La reunión del CCE también servirá para analizar el tablero de alianzas parlamentarias. Podemos ha mantenido un hermetismo total tras la reciente y comentada charla del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el pasado miércoles. Este silencio se interpreta como una voluntad de medir los tiempos antes de definir su papel en el bloque de investidura, donde sus votos siguen siendo decisivos para el Ejecutivo.

El futuro de la izquierda transformadora

Con este movimiento, Podemos busca reafirmarse como el polo de la «izquierda rupturista» frente al sector que apuesta por la coalición y la gestión institucional directa. El Consejo de hoy deberá asentar las bases de su estrategia para los próximos meses, en un escenario donde la fragmentación del espacio a la izquierda del PSOE parece lejos de resolverse.