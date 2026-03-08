El Coliseum es el escenario de un duelo de alta intensidad entre el conjunto azulón, que vive uno de sus mejores momentos del curso, y un Betis que busca asentarse en la zona noble de la clasificación

El Getafe CF y el Real Betis se citan este domingo, 8 de marzo, en el Coliseum en un encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. El partido, que comenzará a las 16:15 horas, enfrenta a dos equipos con dinámicas contrapuestas que persiguen objetivos fundamentales para el tramo decisivo de la temporada.

El equipo dirigido por José Bordalás afronta el choque con la moral reforzada tras lograr una victoria de prestigio ante el Real Madrid (0-1) en el Santiago Bernabéu, gracias a un tanto de Martín Satriano. Este triunfo ha consolidado a los azulones en la undécima posición con 32 puntos, tras acumular una racha destacada de 10 puntos de los últimos 15 disputados. Con Luis Milla como eje fundamental en el centro del campo, el Getafe busca aprovechar el calor de su afición para prolongar su excelente estado de forma.

Por su parte, el Real Betis llega al sur de Madrid situado en la quinta posición con 43 puntos. El equipo de Manuel Pellegrini, que compite simultáneamente en la UEFA Europa League, viene de empatar el derbi sevillano ante el Sevilla FC (2-2). Para este encuentro, los verdiblancos afrontan bajas sensibles por lesión, como las de Isco Alarcón, Giovanni Lo Celso y Sophian Amrabat. No obstante, la escuadra bética contará con la presencia de Antony y podría introducir variantes tácticas en su línea defensiva, con opciones para Ángel Ortiz o Héctor Bellerín en el lateral diestro ante un posible descanso para Aitor Ruibal.

Precedentes y expectativas

En el recuerdo de la primera vuelta permanece la victoria del Real Betis por 4-0 en el Estadio de La Cartuja. Sin embargo, el encuentro de hoy en el Coliseum se espera mucho más equilibrado, dado que el Getafe ha demostrado ser un equipo más sólido y confiado bajo el mando de Bordalás, mientras que el Betis buscará reencontrarse con la victoria a domicilio para mantener su puesto en la parte alta de la tabla.

Horario y dónde ver el Getafe – Betis

El partido, correspondiente a la jornada 27, se disputa hoy domingo, 8 de marzo, a las 16:15 horas. Los aficionados podrán seguir la retransmisión en directo a través de los canales de Movistar Plus+:

• M+ LALIGA (M54 O110)

• M+ LALIGA HDR (M440 O111)

• LaLiga TV Bar