El Estadio de la Cerámica acoge un duelo de necesidades opuestas entre el conjunto ‘groguet’, instalado en la zona alta, y un necesitado Elche que busca escalar posiciones en la tabla

El Villarreal y el Elche se enfrentan este domingo, 8 de marzo, en el Estadio de la Cerámica en un encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. El partido, que dará comienzo a las 14:00 horas, enfrenta a dos conjuntos con dinámicas y objetivos muy distanciados en la clasificación, pero con la urgencia común de sumar puntos en esta fase decisiva del campeonato.

El equipo local, dirigido por sus aspiraciones europeas, llega al compromiso tras haber disputado encuentros de alta exigencia frente al FC Barcelona y el Valencia. Por su parte, el conjunto ilicitano afronta el choque tras sus enfrentamientos contra el Espanyol y el Athletic, con la imperiosa necesidad de puntuar para mejorar su situación en la zona baja de la tabla. Tras este duelo, el calendario deparará para los castellonenses enfrentamientos ante el Deportivo Alavés y la Real Sociedad, mientras que los ilicitanos deberán verse las caras frente al Real Madrid y el Mallorca.

Clasificación y realidad estadística

Antes del pitido inicial, la brecha clasificatoria es notable. El Villarreal ocupa la cuarta posición de LaLiga EA Sports con 51 puntos, fruto de una temporada en la que han logrado 16 victorias, 3 empates y 7 derrotas, con un balance positivo de 48 goles a favor y 31 en contra. Su fortaleza en el Estadio de la Cerámica ha sido una constante, acumulando 10 triunfos como local.

En contraste, el Elche se sitúa en la decimoséptima posición, con 26 puntos. El balance de los ilicitanos en lo que va de curso refleja 5 victorias, 11 empates y 10 derrotas, con 34 goles a favor y 39 en contra. La escuadra franjiverde buscará este domingo sumar una victoria que se le ha resistido lejos del Martínez Valero en lo que llevamos de campeonato.

Horario y dónde ver el Villarreal – Elche

El encuentro entre el Villarreal y el Elche, correspondiente a la jornada 27, podrá seguirse en directo hoy, domingo 8 de marzo, a partir de las 14:00 horas. La retransmisión televisiva estará disponible a través de los siguientes operadores y canales:

• Teledeporte (Esp)

• M+ LaLiga (Esp)

• DAZN España

• M+ LaLiga 2 (Esp)

• LaLiga TV Bar (Esp)

• RTVE Play (Esp)