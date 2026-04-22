La Audiencia Provincial de Málaga impone el criterio de la Fiscalía y activa la orden en todo el espacio Schengen, cercando los movimientos de la familia real catarí fuera de sus fronteras.

MÁLAGA – El proceso judicial que envuelve al Málaga CF ha dado un vuelco definitivo. La Audiencia Provincial de Málaga ha dictado un auto firme en el que ordena la busca, captura y detención del jeque Abdullah Al-Thani y de sus hijos (Nasser, Nayef y Rakkan). Esta medida supone un endurecimiento drástico respecto a la línea que mantenía hasta ahora el juzgado de instrucción.

Un espacio Schengen blindado

La decisión judicial, adelantada por Radio MARCA Málaga, tiene un impacto inmediato en la movilidad de los investigados. La orden de detención es efectiva en los 29 países que integran el espacio Schengen, además de aquellos estados que poseen tratados de extradición con España.

Consecuencia directa: Si el jeque o sus hijos —algunos de los cuales residen habitualmente en Alemania o viajan con frecuencia a Francia y Reino Unido— abandonan Catar, se enfrentan a una detención automática por parte de las autoridades internacionales.

El pulso judicial: Fiscalía vs. Instrucción

Hasta este momento, la jueza instructora, María de los Ángeles Ruiz, había optado por una vía más diplomática, limitándose a intentar comunicaciones formales con Catar. Sin embargo, la Fiscalía recurrió esta postura ante la Audiencia, logrando que se imponga un criterio de mayor contundencia ante la falta de comparecencia de los acusados.

Recordemos que el Ministerio Público solicita penas de 14 años y seis meses de prisión para Al-Thani y sus tres hijos por presuntos delitos de:

Apropiación indebida.

Administración desleal.

Imposición de acuerdos abusivos.

Movimientos societarios y control del club

A pesar de este cerco judicial, el entramado empresarial vinculado al Málaga CF ha experimentado cambios administrativos. Se ha restituido el consejo de administración de la sociedad Nasir Bin Abdullah & Sons (dueña indirecta del club), recuperando figuras como Moayad Shatat o Abdullah Ghubn en el organigrama.

Sin embargo, para tranquilidad de la afición malaguista, esto no afecta a la gestión diaria del club. Aunque los Al-Thani sigan poseyendo la mayoría del capital, el Málaga CF continúa bajo la administración judicial de José María Muñoz, una situación que se prolonga ya por más de seis años y que busca proteger a la entidad de la deriva de sus propietarios.

Dato clave: La orden llega justo cuando se cumplen seis años de intervención judicial, un periodo excepcionalmente largo que ahora entra en una fase de resolución penal internacional.