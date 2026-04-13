Cuatro años después de la trágica desaparición y muerte de Esther López, el caso da un vuelco sorprendente. La Guardia Civil llevará a cabo esta semana una inspección ocular en un zulo recién descubierto en la que fuera la vivienda familiar de Óscar S.M., el único investigado y procesado por el crimen.

El hallazgo: un espacio oculto bajo la cama

El descubrimiento no ha sido fruto de las pesquisas iniciales, sino del azar. El nuevo propietario del inmueble, tras adquirir la vivienda y disponerse a realizar unas obras de reforma, localizó un espacio oculto bajo una de las camas. Ante la sospecha de su relevancia, informó de inmediato al juzgado.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado a la Agencia EFE que el Instituto Armado ya ha verificado la existencia de dicho habitáculo y procederá a su análisis exhaustivo en los próximos días para determinar si contiene pruebas biológicas o indicios que vinculen este espacio con los hechos ocurridos en enero de 2022.

Un juicio a las puertas de celebrarse

Este hallazgo se produce en un momento procesal crítico. Óscar S.M. ya tiene abierto un juicio oral con jurado popular. Los cargos a los que se enfrenta son de extrema gravedad:

Asesinato (o subsidiariamente homicidio).

(o subsidiariamente homicidio). Detención ilegal.

Omisión del deber de socorro.

Delito contra la integridad moral.

La tesis de la Fiscalía: Los investigadores sostienen que, tras una discusión, el acusado atropelló intencionadamente a Esther con su vehículo a unos 40 km/h. La joven, que entonces tenía 35 años, no murió en el acto; según el Ministerio Público, habría sobrevivido de recibir atención médica, pero fue supuestamente ocultada en el maletero del coche antes de ser abandonada en la cuneta donde fue hallada semanas después.

¿Qué puede cambiar esta inspección?

Aunque la instrucción parecía cerrada, la aparición de este zulo plantea nuevas incógnitas:

Lugar de ocultación: Podría aclarar si el cuerpo de Esther o sus pertenencias estuvieron en la vivienda antes de ser trasladados a la cuneta. Nuevas pruebas: El análisis forense del espacio podría revelar restos de ADN o evidencias materiales que refuercen o modifiquen el relato de la Fiscalía.

La familia de Esther López, que ha mantenido una lucha incansable por la justicia durante estos cuatro años, permanece a la espera de los resultados de esta nueva diligencia que podría ser clave antes de que el jurado popular emita su veredicto.