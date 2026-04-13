La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado una nueva movilización en la capital española para exigir justicia y mejoras en el sistema ferroviario tras el accidente que se cobró la vida de 46 personas.

Detalles de la Convocatoria

Fecha: Miércoles, 15 de abril de 2026.

Miércoles, 15 de abril de 2026. Hora: 9:00 horas.

9:00 horas. Lugar: Puertas del Congreso de los Diputados, Madrid.

Puertas del Congreso de los Diputados, Madrid. Acciones previstas: * Entrega de una carta a la Mesa del Congreso. Lectura de un manifiesto en memoria de las víctimas. Petición de lectura del texto en sede parlamentaria.

* Entrega de una carta a la Mesa del Congreso.

Objetivos Principales

Las familias y afectados centran sus reivindicaciones en tres pilares fundamentales:

Memoria y Dignidad: Rendir homenaje a los fallecidos y mantener viva su historia. Verdad y Transparencia: Esclarecer las causas del siniestro (especialmente tras conocerse que Adif retiró elementos de la vía sin informar a la jueza). Seguridad Ferroviaria: Exigir garantías reales para que una tragedia similar no vuelva a ocurrir, destacando que es un asunto que afecta a todos los usuarios del tren.

Unidad de las Víctimas

Un aspecto clave de esta jornada es la solidaridad entre colectivos. A la protesta se unirán víctimas de otras tragedias ferroviarias históricas en España, como las de Angrois y Bejís.

«Exigir verdad y responsabilidades no puede interpretarse como una acción partidista, sino como un derecho legítimo de las víctimas y de la sociedad.» — Comunicado de la Asociación.

Contexto relevante: Esta movilización se produce en un clima de tensión tras revelarse correos internos que sugieren irregularidades en la gestión de las pruebas por parte de Adif y una reciente reunión con la entidad que las víctimas calificaron como insatisfactoria.