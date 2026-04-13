España se consolida como uno de los países líderes de la Unión Europea en la escolarización temprana, superando con creces los objetivos fijados por Bruselas. Sin embargo, este éxito estadístico oculta una realidad tensa en el día a día de las escuelas infantiles: ratios al límite y condiciones laborales muy desiguales que han llevado al sector a las calles y a la huelga.

Cifras récord: España supera la media europea

Los datos del Ministerio de Educación sitúan la tasa de escolarización en el 55,8% de la población de 0 a 3 años, muy por encima de la media de los 27 (37,5%) y batiendo el objetivo comunitario del 45% previsto para 2030.

Centros: Actualmente existen 11.330 centros (6.000 públicos y 5.400 privados).

Actualmente existen 11.330 centros (6.000 públicos y 5.400 privados). Alumnado: Casi medio millón de niños (491.307) se matricularon el curso pasado.

Casi medio millón de niños (491.307) se matricularon el curso pasado. Líderes por CCAA: Andalucía encabeza la lista con más de 108.000 menores escolarizados, seguida de Madrid y Cataluña.

El conflicto: «Ratios disparadas» y brecha salarial

A pesar de ser un ciclo no obligatorio, la demanda no ha dejado de crecer, pasando del 35% en 2017 al casi 56% actual. Esta presión ha provocado que las educadoras denuncien situaciones de saturación. Mientras la normativa permite hasta 20 niños por aula en el tramo de 2 a 3 años, las recomendaciones europeas sugieren que no deberían ser más de 6 por profesional.

La voz del sector: «En numerosos territorios se prioriza el coste económico sobre la calidad educativa», denuncia la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que mantiene una huelga indefinida en Madrid. Las diferencias salariales son abismales: mientras en la gestión pública los sueldos alcanzan los 1.700 euros, en otros centros apenas se llega al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Reivindicaciones clave: hacia una «pareja educativa»

El personal educativo urge a las comunidades autónomas —quienes tienen las competencias directas— y al Gobierno central a legislar para mejorar sus condiciones. Sus peticiones principales incluyen:

Reducción de ratios: Adaptarse a los estándares europeos para garantizar una atención individualizada.

Adaptarse a los estándares europeos para garantizar una atención individualizada. Pareja educativa: Que haya dos profesionales por aula de forma estable.

Que haya dos profesionales por aula de forma estable. Homogeneidad laboral: Un marco estatal que evite la precariedad en modelos de gestión indirecta o externalizada.

Un marco estatal que evite la precariedad en modelos de gestión indirecta o externalizada. Equiparación pedagógica: Disponer de horas no lectivas para trabajo burocrático y preparación, al igual que en el ciclo de 3 a 6 años.

Movimientos políticos en el Congreso

Ante la presión social y las movilizaciones en Madrid y Barcelona, la ministra de Educación, Milagros Tolón, se ha comprometido a estudiar la inclusión de una disposición adicional en la Lomloe para regular específicamente esta etapa. Actualmente, existe una proposición no de ley en el Congreso que busca garantizar que este servicio deje de verse como una «herramienta de conciliación» para ser tratado como un ciclo educativo con todas las garantías.