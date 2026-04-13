Los Mossos d’Esquadra han detenido a dos hombres, de 24 y 28 años, tras la muerte de un joven de 22 años que se precipitó por el patio de luces de un edificio en la calle Valentí Almirall, en Lleida. Los arrestados, que compartían vivienda con la víctima, están siendo investigados por su presunta relación con el fatal suceso.

El suceso: una fuerte discusión previa

Los hechos ocurrieron durante la jornada del domingo. Según han confirmado fuentes de la policía catalana este lunes, los vecinos del inmueble alertaron a las autoridades tras escuchar una fuerte discusión en el interior del piso que ocupaban los tres hombres.

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con que el joven se había precipitado desde una altura de aproximadamente 10 metros.

Atención médica y fallecimiento

La víctima fue atendida de urgencia en el lugar por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). La caída le provocó diversos traumatismos graves y una fractura craneal, entrando en parada cardiorrespiratoria.

Estado crítico: A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas por los sanitarios en el edificio, el joven fue trasladado en estado crítico al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

Investigación abierta

Los Mossos d’Esquadra mantienen abierta una investigación para esclarecer si la caída fue accidental, fruto de un forcejeo durante la disputa o si hubo una intención directa de empujar a la víctima.

Por el momento, los dos compañeros de piso permanecen bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial, mientras los investigadores recogen testimonios y pruebas en el domicilio para determinar las causas exactas de la muerte.