Un nuevo crimen machista ha sacudido la ciudad de Córdoba este lunes. La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del asesinato de su pareja en una vivienda situada en el Pasaje Virgen de Luna. El sospechoso, que ya constaba en el sistema VioGén de seguimiento de víctimas de violencia de género, provocó una situación de extrema tensión antes de ser arrestado.

Un crimen con intento de sabotaje por gas

Los hechos han tenido lugar alrededor de las nueve de la mañana. Tras presuntamente acabar con la vida de la mujer, el agresor se atrincheró en el domicilio. Según los informes policiales, el hombre llegó a llenar de gas el portal del edificio, lo que obligó a una rápida intervención no solo de las patrullas policiales, sino también de los bomberos para asegurar la zona y evitar una explosión que pusiera en riesgo al resto de los vecinos.

Finalmente, los agentes lograron acceder al inmueble y reducir al sospechoso, procediendo a su detención inmediata.

Antecedentes en el Sistema VioGén

Uno de los datos más críticos confirmados por la investigación es que el detenido figuraba en las bases de datos de VioGén. Este sistema está diseñado para el seguimiento y protección de mujeres en riesgo de violencia machista, lo que sitúa el foco nuevamente en la eficacia de las medidas de vigilancia sobre agresores reincidentes o con antecedentes.

Balance trágico en 2026

Con este último asesinato, la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año asciende a 15. Desde que se iniciaron los registros oficiales en el año 2003, el total de víctimas de violencia de género en España alcanza las 1.358 mujeres.

Información de servicio: El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año. Es gratuito, confidencial y no deja rastro en la factura telefónica (aunque se recomienda borrarlo del registro de llamadas del terminal).

La Policía Judicial y la Policía Científica permanecen en el lugar de los hechos recabando pruebas para el atestado, mientras se espera que el detenido pase a disposición judicial en las próximas horas.