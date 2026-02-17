Vinicius Jr., delantero del Real Madrid, atraviesa una fase complicada en la Champions League 2025-26. El brasileño solo ha marcado un gol en ocho partidos, precisamente en la victoria 5-0 ante el Mónaco, y ha dado cinco asistencias, repartidas en solo dos encuentros.
En términos estadísticos, esto supone un gol cada 631 minutos, un promedio muy por debajo de su rendimiento en temporadas anteriores y un contraste con su rendimiento en LaLiga, donde lleva ocho goles y seis asistencias, participando en un gol cada 126 minutos.
Responsabilidad y expectativas
Con la fase de eliminatorias arrancando, la situación exige que Vinicius asuma un papel central:
- Rodrygo está sancionado.
- Bellingham continúa lesionado.
- Mbappé entra ‘tocado’ y no está al 100% físicamente.
Esto convierte al brasileño en el foco de la ofensiva blanca, con la necesidad de sacarse la espinita de una fase de grupos poco fructífera.
Radiografía del jugador
- Jugador con más disparos fuera del equipo (10) y uno de los cinco que más ocasiones ha creado en la Champions (17).
- Titular en 7 de 8 partidos, acumulando 631 minutos jugados.
- Gran capacidad de generador de juego, pero con problemas de precisión y definición frente a portería.
El desafío de las eliminatorias
La fase final de la Champions exige concentración y acierto. Para Vinicius, se trata de una oportunidad para revertir su dinámica, convertirse en la pieza clave del Real Madrid y demostrar que su talento puede brillar en los momentos decisivos. Esta noche, con la ausencia de sus compañeros más destacados, la responsabilidad recae sobre él: llegó la hora de saldar cuentas con su espinita europea.