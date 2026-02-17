Vinicius Jr., delantero del Real Madrid, atraviesa una fase complicada en la Champions League 2025-26. El brasileño solo ha marcado un gol en ocho partidos, precisamente en la victoria 5-0 ante el Mónaco, y ha dado cinco asistencias, repartidas en solo dos encuentros.

En términos estadísticos, esto supone un gol cada 631 minutos, un promedio muy por debajo de su rendimiento en temporadas anteriores y un contraste con su rendimiento en LaLiga, donde lleva ocho goles y seis asistencias, participando en un gol cada 126 minutos.

Responsabilidad y expectativas

Con la fase de eliminatorias arrancando, la situación exige que Vinicius asuma un papel central:

Rodrygo está sancionado.

está sancionado. Bellingham continúa lesionado.

continúa lesionado. Mbappé entra ‘tocado’ y no está al 100% físicamente.

Esto convierte al brasileño en el foco de la ofensiva blanca, con la necesidad de sacarse la espinita de una fase de grupos poco fructífera.

Radiografía del jugador

Jugador con más disparos fuera del equipo (10) y uno de los cinco que más ocasiones ha creado en la Champions (17).

en la Champions (17). Titular en 7 de 8 partidos, acumulando 631 minutos jugados .

. Gran capacidad de generador de juego, pero con problemas de precisión y definición frente a portería.

El desafío de las eliminatorias

La fase final de la Champions exige concentración y acierto. Para Vinicius, se trata de una oportunidad para revertir su dinámica, convertirse en la pieza clave del Real Madrid y demostrar que su talento puede brillar en los momentos decisivos. Esta noche, con la ausencia de sus compañeros más destacados, la responsabilidad recae sobre él: llegó la hora de saldar cuentas con su espinita europea.