La Fórmula 1 entra en la recta final de la pretemporada con los últimos test de Bahréin, que se celebrarán del miércoles 18 al viernes 20 de febrero en el circuito de Sakhir. Estas tres jornadas marcarán el cierre de los entrenamientos antes del inicio del Mundial en Australia y ofrecerán la imagen más realista de lo que se puede esperar en Melbourne.

Los horarios de las pruebas serán de 08:00 a 17:00 hora de España, con una pausa para el almuerzo entre las 12:00 y las 13:00. Durante estos días, todos los equipos, incluidos Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren y Alpine, continuarán afinando sus monoplazas para la temporada 2026, mientras que equipos como Cadillac y Aston Martin buscan mejorar su rendimiento para no quedarse atrás.

Tras los test previos en Barcelona y los primeros días en Sakhir, estas últimas jornadas podrán verse íntegramente en DAZN F1. Además, los aficionados podrán seguir los tiempos oficiales y el minuto a minuto de la acción a través de AS.com, que ofrecerá también crónicas, declaraciones y análisis de lo que ocurra en pista.

Pilotos españoles como Fernando Alonso y Carlos Sainz volverán a ser protagonistas, poniendo a prueba la fiabilidad y velocidad de sus monoplazas en una pretemporada que ha dejado indicios prometedores para Ferrari y Red Bull, mientras que Mercedes sigue ajustando su motor.

Con los últimos test completados, los equipos cerrarán su preparación antes de la primera carrera de la temporada, dejando claro quiénes podrían dominar en la apertura del Mundial 2026 en Australia.