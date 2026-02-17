Jürgen Klopp, extécnico del Liverpool, reveló indirectamente que rechazó importantes ofertas de clubes y selecciones tras su salida de Anfield en 2024. Según su agente, Marc Kosicke, el alemán podría haber entrenado a la Selección de Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania e incluso a grandes clubes como Chelsea o Manchester United, pero prefirió mantener su decisión de no volver a la Premier League por el momento.

“Antes de fichar por Red Bull, Jürgen podría haber entrenado a Estados Unidos o Inglaterra. Probablemente también a Alemania, si Julian Nagelsmann no hubiera estado ya allí. Incluso el Chelsea y el Manchester United se interesaron por él, aunque Jürgen había dejado claro que no entrenaría a ningún otro club en Inglaterra. Estas ofertas siguen llegando”, explicó Kosicke en una entrevista para Transfermarkt.

Klopp se despidió oficialmente del Liverpool al final de la temporada 2023-2024, dejando al club en manos de Arne Slot. Durante su ausencia de los banquillos, se dedicó a su rol como Director Global de Fútbol en Red Bull, una etapa que, según él, le permitió recuperar cierta normalidad: “Durante casi 25 años, fui dos veces a una boda: una fue la mía y la otra hace dos meses. En 25 años he ido cuatro veces al cine, todas en las últimas ocho semanas”, confesó en septiembre de 2025 a The Athletic.

El extécnico alemán se mostró firme sobre su decisión de no entrenar en Inglaterra, incluso cuando surgieron rumores sobre su posible llegada a la Selección inglesa: “Sería la mayor pérdida de prestigio en la historia del fútbol si hiciera una excepción con los Three Lions”, afirmó en una conferencia en Würzburg en julio de 2024.

A pesar de las tentaciones de clubes como Real Madrid o Roma, Klopp sigue disfrutando de su etapa de pausa y solo contempla un regreso futuro bajo sus propios términos. “Quizás en algún momento diga que necesita volver a oler el vestuario, pero por ahora está muy, muy contento con su papel, y con lo que ha conseguido. Sigue siendo maravilloso pasar a la historia como uno de los pocos entrenadores que solo ha dirigido tres clubes y nunca ha sido despedido”, agregó Kosicke.

El verano de 2026 podría marcar un posible regreso del técnico alemán a los banquillos, aunque por ahora su futuro continúa siendo un misterio para el fútbol europeo y mundial.