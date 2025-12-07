El 32% de los jóvenes de 18 a 24 años confía más en plataformas como TikTok o Instagram que en las fuentes sanitarias, aunque más de la mitad reconoce que generan confusión y desinformación.
La Generación Z (jóvenes de 16 a 35 años) está transformando radicalmente la forma en que se informa sobre temas de salud, bienestar y nutrición. Según una encuesta realizada en España y otros países europeos, esta generación es más propensa a recurrir a TikTok o Instagram que a las fuentes oficiales para obtener consejos sanitarios.
El 32% de los jóvenes españoles elige estas plataformas frente al 30% que opta por fuentes oficiales y solo un 10% que consulta los medios de comunicación tradicionales. Cuando el foco se pone en información nutricional o dietética, la preferencia por las redes sociales sube al 35%.
Confusión y Temas más Consultados
A pesar de la preferencia por las redes, la abundancia de contenido polarizador está generando incertidumbre. Más de la mitad de los encuestados en España reconoce que TikTok es una fuente de desinformación sobre temas de salud y que los consejos contradictorios de influencers y expertos les han generado mayor confusión.
Los temas de salud más consultados por los jóvenes españoles son:
- Tratamientos para el resfriado y enfermedades menores (44%).
- Control del peso (41%).
- Fitness y ejercicio (30%).
- Deficiencias nutricionales (23%).
La nutricionista británica Carrie Ruxton advierte sobre esta tendencia: «Las redes sociales tienen una parte muy positiva al democratizar el acceso a la información, pero nunca deberían sustituir los consejos de profesionales cualificados como dietistas titulados y otros expertos sanitarios”.
Aun así, la confianza sigue siendo mayor en los profesionales sanitarios (55%), seguidos por nutricionistas y dietistas (22%). Solo el 6% afirma que confía en los consejos de los influencers.
Mitos nutricionales que circulan en redes
La experta destaca que la desinformación en redes está llevando a muchos a dejar de consumir alimentos que son beneficiosos para la salud. Estos son tres de los falsos mitos que más circulan en línea:
- «El zumo de naranja eleva el azúcar en sangre»: El 38% de los españoles encuestados está preocupado por este mito y un 28% lo evita. Sin embargo, investigaciones recientes publicadas en la revista Nutrition & Diabetes demuestran que incluso personas con diabetes tipo 2 pueden tomar un vaso de zumo natural al día sin que se eleven sus niveles de glucosa. El zumo 100% exprimido, por ley, no contiene azúcares añadidos. Un vaso de 150 ml aporta más del 90% de la vitamina C diaria recomendada.
- «Los batidos de proteínas son esenciales»: Aunque son muy promocionados en plataformas como TikTok, la evidencia científica indica que la mayoría de las personas ya consumen suficiente proteína a través de su dieta (carnes, huevos, lácteos, legumbres). La suplementación solo es útil para quienes realizan ejercicio físico intenso de forma regular.
- «Las dietas ‘detox’ eliminan toxinas y mejoran la salud»: Las dietas de «desintoxicación» que promueven zumos o agua de clorofila son muy populares entre la Generación Z, pero carecen de evidencia científica. El hígado, los riñones y el sistema digestivo ya gestionan la desintoxicación de forma eficaz. Varias fuentes médicas advierten que estas dietas pueden provocar deficiencias nutricionales y desequilibrio electrolítico.