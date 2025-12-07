El 32% de los jóvenes de 18 a 24 años confía más en plataformas como TikTok o Instagram que en las fuentes sanitarias, aunque más de la mitad reconoce que generan confusión y desinformación.

La Generación Z (jóvenes de 16 a 35 años) está transformando radicalmente la forma en que se informa sobre temas de salud, bienestar y nutrición. Según una encuesta realizada en España y otros países europeos, esta generación es más propensa a recurrir a TikTok o Instagram que a las fuentes oficiales para obtener consejos sanitarios.

El 32% de los jóvenes españoles elige estas plataformas frente al 30% que opta por fuentes oficiales y solo un 10% que consulta los medios de comunicación tradicionales. Cuando el foco se pone en información nutricional o dietética, la preferencia por las redes sociales sube al 35%.

Confusión y Temas más Consultados

A pesar de la preferencia por las redes, la abundancia de contenido polarizador está generando incertidumbre. Más de la mitad de los encuestados en España reconoce que TikTok es una fuente de desinformación sobre temas de salud y que los consejos contradictorios de influencers y expertos les han generado mayor confusión.

Los temas de salud más consultados por los jóvenes españoles son:

Tratamientos para el resfriado y enfermedades menores ( 44% ).

). Control del peso ( 41% ).

). Fitness y ejercicio ( 30% ).

). Deficiencias nutricionales (23%).

La nutricionista británica Carrie Ruxton advierte sobre esta tendencia: «Las redes sociales tienen una parte muy positiva al democratizar el acceso a la información, pero nunca deberían sustituir los consejos de profesionales cualificados como dietistas titulados y otros expertos sanitarios”.

Aun así, la confianza sigue siendo mayor en los profesionales sanitarios (55%), seguidos por nutricionistas y dietistas (22%). Solo el 6% afirma que confía en los consejos de los influencers.

Mitos nutricionales que circulan en redes

La experta destaca que la desinformación en redes está llevando a muchos a dejar de consumir alimentos que son beneficiosos para la salud. Estos son tres de los falsos mitos que más circulan en línea: