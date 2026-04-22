IBIZA | Una fuerte explosión ocurrida la tarde de este martes en el barrio de Can Cantó ha conmocionado a los vecinos de la calle Sant Vicent. El incidente, originado presuntamente por un fallo en la instalación de una vitrocerámica, ha dejado un saldo de cuatro personas heridas y ha obligado al desalojo preventivo de 70 residentes.

Balance de víctimas

El Área de Salud de Ibiza ha confirmado el estado de los afectados tras el suceso ocurrido alrededor de las 17:15 horas:

Estado Crítico: Dos mujeres, de 45 y 21 años, ingresadas en la UCI con pronóstico reservado.

Dos mujeres, de 45 y 21 años, ingresadas en la UCI con pronóstico reservado. Estado Estable: Un joven de 23 años que permanece bajo observación en Urgencias.

Un joven de 23 años que permanece bajo observación en Urgencias. Herido Leve: Una cuarta persona trasladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

Dato clave: Tres de los heridos pertenecen a la misma familia (madre, hijo y nuera) y se encontraban dentro de la vivienda 12 al momento del estallido. El cuarto herido es un vecino de la vivienda colindante.

Posible fallo en la transición a energía eléctrica

El bloque de Viviendas de Protección Oficial (VPO) se encontraba en pleno proceso de reforma. Según testimonios de los familiares recogidos por la agencia EFE, las obras incluían la sustitución de electrodomésticos de gas por eléctricos.

Todo apunta a que la explosión se produjo en el preciso instante en que se encendió la nueva vitrocerámica, afectando de forma severa al domicilio principal y a las estructuras adyacentes.

Operativo de emergencia y realojo

El incidente movilizó un amplio despliegue de seguridad y asistencia:

Intervención: Tres ambulancias del SAMU 061 y tres dotaciones de Bomberos de Ibiza. Limpieza: Tras el estallido, se iniciaron labores para retirar escombros proyectados hacia otros edificios. Seguridad estructural: La Policía Científica y técnicos de Redexis han inspeccionado el bloque para evaluar los daños.

Situación de los vecinos: De las 23 viviendas del bloque, los residentes de seis inmuebles no podrán regresar a sus hogares esta noche debido a los daños estructurales, debiendo buscar alternativas habitacionales de emergencia. El alcalde de la ciudad, Rafa Triguero, se desplazó al lugar para coordinar la asistencia a los afectados junto a técnicos municipales.