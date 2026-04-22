TOLEDO | La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de un grave suceso ocurrido el pasado domingo en Talavera de la Reina. Una pequeña de tan solo 22 meses resultó herida tras ser atacada por los perros de unos vecinos, un incidente que la familia ha calificado como un «accidente fatal».

Estado de salud y traslado

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Toledo, donde permanece ingresada. Según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, el centro médico continúa supervisando la evolución de la bebé tras el violento encuentro.

Testimonio de la madre: «Ahora mismo solo estamos centrados en ella y en que salga adelante», declaró la madre de la niña a la agencia EFE, explicando que el ataque se produjo en el momento en que la menor salió al jardín de la vivienda.

Detalles del incidente

La madre ha identificado a los animales involucrados como perros de raza lobo americano pertenecientes a una propiedad colindante. Según el relato familiar:

La bebé se encontraba en el exterior de su domicilio cuando fue sorprendida por los animales.

La familia ha preferido no revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona por el momento, priorizando la recuperación de la niña.

Investigación en curso

Fuentes de la Delegación del Gobierno han ratificado que la Policía Nacional ya se ha hecho cargo de las diligencias. Los agentes trabajan para determinar si existió algún tipo de negligencia en la custodia de los perros o un fallo en los cierres perimetrales que permitiera a los animales acceder al lugar donde se encontraba la pequeña. Por ahora, no se han reportado detenciones ni medidas adicionales sobre los animales.