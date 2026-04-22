KIEV | La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha iniciado este miércoles una visita oficial clave a Ucrania con un marcado carácter simbólico y estratégico. El viaje arranca poco después de que ambos países sellaran acuerdos para la producción conjunta de armamento, consolidando a España como un socio preferente en la defensa frente a la invasión rusa.

Homenaje en la Catedral de San Miguel

El primer acto oficial de la ministra ha tenido lugar frente al muro de la catedral de San Miguel de las Cúpulas Doradas. Acompañada por el viceministro ucraniano, Serguí Boyev, Robles realizó una ofrenda floral en memoria de los soldados fallecidos.

El gesto: La ministra depositó un ramo con la bandera de España ante los rostros de los caídos desde 2014 y tras la invasión a gran escala de 2022.

La ministra depositó un ramo con la bandera de España ante los rostros de los caídos desde 2014 y tras la invasión a gran escala de 2022. Significado: El recorrido por el muro subraya el respaldo ético y político de Madrid a la resistencia ucraniana.

Reconocimiento oficial: Está previsto que el presidente Volodímir Zelenski condecore a la ministra española con la Orden de la Princesa Olga (grado III), una distinción que premia el apoyo humanitario y militar constante prestado por el Gobierno de España.

Una agenda centrada en la cooperación militar

Tras el encuentro de Zelenski en España el pasado 18 de marzo, esta visita busca materializar los compromisos adquiridos en materia de defensa. La agenda de Robles en suelo ucraniano incluye citas de alto nivel:

Mijailo Fedórov: Reunión con su homólogo de Defensa para tratar el envío de suministros y la producción de armamento. Valeri Vavriniuk: Encuentro con el jefe del Servicio Estatal de Fronteras para evaluar las necesidades de seguridad en los límites territoriales.

Este viaje representa el primer desplazamiento de un miembro del Ejecutivo español a Ucrania tras la firma de los últimos acuerdos bilaterales, reforzando la cooperación técnica y el despliegue de material bélico necesario para el frente.