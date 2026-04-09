Tensión máxima sobre el alto el fuego: Irán denuncia violaciones por la masacre en Líbano mientras las delegaciones se citan en Islamabad para salvar la tregua

La situación en Oriente Próximo atraviesa un momento crítico este jueves 9 de abril de 2026. A pesar del anuncio de una tregua de 12 días entre Washington y Teherán, la violencia en el Líbano y las declaraciones incendiarias del presidente estadounidense, Donald Trump, han puesto el acuerdo al borde del colapso. Mientras las delegaciones diplomáticas viajan a Pakistán para intentar consolidar una hoja de ruta de paz, la sombra de una escalada regional y una reconfiguración de la OTAN planea sobre el conflicto.

Trump: «Acuerdo real» o «Próxima conquista»

El presidente Donald Trump ha utilizado su plataforma Truth Social para enviar un mensaje contundente: las fuerzas militares de EE. UU. no se moverán de Irán y sus alrededores hasta que se cumpla lo que él denomina el «acuerdo real».

• Advertencia militar: Trump ha subrayado que su arsenal y personal están «preparándose y descansando» a la espera de «su próxima conquista» si Irán no cumple con las exigencias estadounidenses.

• Amenaza a la OTAN: Según adelantó The Wall Street Journal, el mandatario estudia retirar tropas de países aliados que no le han apoyado en esta guerra, mencionando específicamente el posible cierre de bases en España y Alemania. Trump reprocha que la Alianza «no estuvo ahí» cuando se la necesitó.

El Líbano, el punto de ruptura de la tregua

La masacre ocurrida este miércoles en el Líbano, con más de 250 muertos y 1.100 heridos tras bombardeos israelíes, ha fracturado la confianza en el alto el fuego.

• La postura de Irán: El ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, ha advertido que EE. UU. debe elegir entre el alto el fuego o seguir la guerra «a través de Israel». Teherán considera los ataques una «grave violación» del pacto, asegurando que el Líbano estaba incluido en lo acordado.

• La defensa de EE. UU.: El vicepresidente JD Vance ha calificado de «tontería» que Irán rompa las negociaciones por Líbano, insistiendo en que la Casa Blanca «nunca prometió» que ese frente estuviera dentro de la tregua.

• Reacción de Hezbolá: El grupo chií ha anunciado que sus ataques contra Israel continuarán hasta que cese la «agresión israelí-estadounidense», ignorando un alto el fuego que consideran papel mojado.

La diplomacia en la cuerda floja

A pesar de la retórica bélica, la vía diplomática sigue activa por necesidad. Una delegación de alto nivel de la Casa Blanca y otra iraní se encontrarán este fin de semana en Islamabad, bajo la mediación del primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. El objetivo es convertir la frágil tregua de 12 días en un pacto definitivo que incluya el control nuclear, el levantamiento de sanciones y la seguridad en el Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, con Israel manteniendo su ofensiva en el norte y Trump cuestionando la lealtad de sus socios históricos, Europa observa con temor un escenario donde el mundo parece alejarse de la estabilidad apenas horas después de haber vislumbrado un resquicio de paz.