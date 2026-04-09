Mientras María Fernández intenta salvar su compromiso tras el beso con Samuel, la gobernanta halla una prueba que demuestra que el mayordomo mintió sobre la muerte de su esposa

La tensión alcanza cuotas insospechadas en ‘La Promesa’ este jueves, 9 de abril. El palacio de los marqueses de Luján se convierte en un tablero de ajedrez donde las mentiras del pasado y las traiciones del presente chocan frontalmente. En el capítulo 810, que La 1 emite a las 18:35 horas, la estabilidad de varios personajes penderá de un hilo, especialmente tras el desliz de María Fernández y el hallazgo de Pía sobre el esquivo Ricardo Pellicer.

Lo que sucedió en el último episodio (Capítulo 809)

La cena en la planta noble fue un campo de batalla:

• Martina anunció su plan de financiar el refugio, provocando la prohibición de Jacobo y las burlas de los capitanes.

• Curro y Ángela se vieron acorralados por Lorenzo en una discusión pública sobre su boda.

• María Fernández, tras una violenta discusión con Carlo, terminó en brazos de Samuel, sellando su traición con un beso apasionado.

• Pía intentó calmar las aguas con Ángela sobre el turbio pasado del barón de Linaja.

Avance del capítulo 810 de hoy, jueves 9 de abril

La entrega de esta tarde promete ser decisiva para el futuro de los sirvientes y los señores por igual:

El peligroso juego de Ciro y la desesperación de Martina

Ciro cruza una línea roja al cerrar un acuerdo de inversión con el duque de Carril. Lo hace a espaldas de Julieta, utilizando el dinero de su dote y despreciando por completo la voluntad de su esposa. Por su parte, Martina toca fondo: el Patronato le da la espalda y es humillada al retirársele la invitación a un baile de gran relevancia. Buscando consuelo, la joven se acerca peligrosamente a Adriano, dispuesta a dejarse llevar por el impulso de un beso.

Reconciliaciones y manipulaciones

Aunque Curro y Ángela logran hacer las paces para redactar la carta al Rey, no cuentan con la astucia de Lorenzo, quien manipula la correspondencia antes de que Cristóbal se la lleve. Mientras tanto, en el servicio, María Fernández confiesa a Pía su desliz con Samuel. Sin embargo, arrepentida, intenta un acercamiento con Carlo visitando la que será su futura casa.

La mentira de Ricardo sale a la luz

El gran bombazo del capítulo llega de la mano de Pía Adarre. Aunque la relación entre Ricardo y Santos parece mejorar tras la defensa del joven ante Cristóbal, la gobernanta ha descubierto algo que lo cambia todo. Pía confiesa a Petra que ha encontrado una prueba irrefutable: la entrada del “As de Copas” tiene una fecha anterior al asesinato de Ana. Esto confirma que Ricardo mintió: él estuvo en aquel lugar cuando su esposa aún vivía. ¿Qué escondía el mayordomo en aquel antro y qué tuvo que ver con el destino de su mujer?

¿Dónde ver ‘La Promesa’?

No te pierdas el capítulo 810 hoy jueves 9 de abril a las 18:35 horas en La 1 de TVE. Recuerda que todos los episodios están disponibles para su visionado gratuito y en alta definición en la plataforma RTVE Play.