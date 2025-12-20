El Real Madrid cierra el año 2025 en el Santiago Bernabéu con un duelo de alta tensión ante el Sevilla. En esta jornada 17, el equipo de Xabi Alonso busca una victoria balsámica que disipe las dudas tras los sufridos triunfos ante el Alavés y el Talavera en Copa del Rey. Con el liderato del Barça a cuatro puntos de distancia, los blancos no tienen margen de error si quieren mantener el pulso por el título antes del parón navideño.

El «examen» de Xabi Alonso y el récord de Mbappé

Xabi Alonso vuelve a someterse al juicio del Bernabéu en un momento delicado. Aunque el equipo encadena dos victorias, el juego no termina de convencer y el técnico tolosarra necesita un golpe de autoridad ante un rival de entidad. La gran esperanza blanca es Kylian Mbappé. El astro francés, que viene de salvar los muebles en Copa con un doblete, suma 58 goles en este 2025. Si logra marcar hoy, igualará o superará el histórico registro de Cristiano Ronaldo, quien anotó 59 tantos en el año natural 2013.

El estado de la enfermería blanca y las bajas por la Copa África

La buena noticia para el Real Madrid es el vaciado progresivo de la enfermería. Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y David Alaba ya entrenan con el grupo y podrían tener minutos. No obstante, el equipo sigue mermado en defensa con las ausencias de Trent Alexander-Arnold, Carvajal y Militao. Además, Alonso pierde a Brahim Díaz, quien ya se encuentra concentrado con Marruecos para disputar la Copa África.

Un Sevilla en crisis tras el batacazo copero

El conjunto hispalense llega a Chamartín herido tras su eliminación en Copa del Rey frente al Alavés. Situados en la novena posición de LaLiga, los de Matías Almeyda navegan en tierra de nadie y buscan romper una maldición histórica: el Sevilla no gana en el Santiago Bernabéu desde diciembre de 2008. Un triunfo hoy sería el impulso definitivo para un proyecto que necesita mirar hacia los puestos europeos.

El «sudoku» de Matías Almeyda para el once titular

El entrenador argentino recupera piezas clave como ‘Peque’, Isaac Romero, Gabriel Suazo y Januzaj, pero sigue lidiando con una plaga de bajas. Hasta seis futbolistas, entre ellos el meta Nyland y defensas como Azpilicueta o Nianzou, continúan en proceso de recuperación. Al igual que el Madrid, el Sevilla sufre el «virus» de la Copa África, perdiendo a piezas ofensivas fundamentales como Ejuke y Akor Adams, convocados por Nigeria.

Horario y dónde ver hoy el Real Madrid – Sevilla por televisión

El partido entre el Real Madrid y el Sevilla se disputa hoy, sábado 20 de diciembre, a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Para los aficionados que quieran seguir el encuentro en directo desde España, la retransmisión oficial correrá a cargo de Movistar Plus+ y Orange:

• Movistar Plus+: Dial 7, Vamos 2 (51), M+ LaLiga (M54) y M+ LaLiga 2 (M57).

• Orange TV: Orange Fútbol 1 (Dial 107) y M+ LaLiga 2 (O112).