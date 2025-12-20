Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado el sorteo de La Primitiva este sábado 20 de diciembre de 2025. Esta noche, los participantes buscaban el gran Bote de la categoría especial, para el cual es necesario acertar los seis números de la combinación ganadora más el número de reintegro.

A continuación, detallamos la combinación de números agraciados:

Combinación ganadora de La Primitiva

Los seis números extraídos del bombo esta noche son:

6, 9, 16, 30, 32 y 43

• Número Complementario: 37

• Reintegro: 5

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Este sorteo, uno de los más tradicionales de la lotería española bajo el formato 6/49, consiste en seleccionar 6 números entre el 1 y el 49. Además de la combinación principal, el sistema asigna automáticamente un número de reintegro (del 0 al 9). Durante el sorteo, también se extrae una séptima bola correspondiente al complementario, que sirve para aumentar el premio de los acertantes de cinco números.

Para obtener el premio de máxima categoría (Especial), el boleto debe coincidir con los 6 números de la combinación ganadora y el reintegro.

Aviso importante: Recuerda que la única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados.