Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado el último sorteo de la Bonoloto de la semana. Ya se conoce la combinación ganadora de este sábado 20 de diciembre de 2025, un juego que destaca por ser uno de los más populares en España debido a su bajo coste y la frecuencia de sus sorteos.

A continuación, detallamos los números agraciados esta noche:

Combinación ganadora de la Bonoloto

La combinación de seis números que ha resultado premiada en el sorteo de hoy es la siguiente:

7, 30, 31, 33, 42 y 46

• Número Complementario: 6

• Reintegro: 5

Cómo jugar y sistema de premios

La Bonoloto consiste en seleccionar 6 números de una tabla que va del 1 al 49. Con un precio de tan solo 0,50 € por apuesta, es necesario realizar al menos dos apuestas (1 euro) para que el boleto sea válido.

Los jugadores pueden optar por la apuesta simple (marcando 6 números en cada bloque) o la apuesta múltiple, que permite seleccionar hasta 11 números en un mismo bloque para aumentar las probabilidades de acierto. Además de los sorteos diarios, existe la modalidad semanal que permite participar en todos los juegos de la semana con la misma combinación.

El organismo destina el 55% de la recaudación total a los premios de las distintas categorías (desde 3 aciertos hasta el pleno de 6).

Nota informativa: La única lista oficial válida es la proporcionada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Este periódico no se hace responsable de posibles errores u omisiones.

