El incidente ocurrió durante un cambio de clase mientras el menor y un compañero jugaban con el utensilio sin que se produjera discusión alguna

Asistencia de emergencias y traslado al Hospital Río Hortega de Valladolid

El suceso se desencadenó a primera hora de la tarde de este martes en un centro de Educación Secundaria ubicado en el municipio vallisoletano de La Cistérniga. Alrededor de las 13:00 horas, mientras se llevaba a cabo la transición entre dos periodos lectivos dentro de la jornada escolar, dos estudiantes de 15 años se encontraban manipulando y jugando con un bisturí. En el desarrollo de dicha acción, uno de los menores sufrió una incisión en la zona abdominal producida con el citado utensilio.

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Inmediatamente después de producirse el corte, el centro educativo activó los protocolos de auxilio y alertó a las asistencias públicas. El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada telefónica procedente del propio instituto en la que se informaba de lo ocurrido y de la presencia del menor herido. Ante la naturaleza del aviso y la localización del impacto en la anatomía del estudiante, la sala de operaciones movilizó un amplio dispositivo de asistencia sanitaria de urgencia, compuesto por una ambulancia y por un helicóptero medicalizado, que se desplazaron de forma rápida hasta las instalaciones del instituto de La Cistérniga.

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A la llegada de los efectivos sanitarios, los facultativos procedieron a valorar e intervenir sobre el paciente en el mismo recinto educativo. Los profesionales comprobaron que el alumno de 15 años presentaba una herida muy sangrante en la zona del abdomen como consecuencia del corte con el bisturí. A pesar de la abundante pérdida de sangre generada por la incisión, el personal médico constató que la lesión revestía carácter leve y no presentaba gravedad. Una vez realizada la primera atención y estabilizado el alumno, los servicios de emergencia determinaron su traslado en una ambulancia de soporte vital básico hasta las instalaciones del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid para recibir el correspondiente tratamiento especializado.

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Las investigaciones descartan cualquier tipo de pelea o discusión entre los menores

Las pesquisas sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el suceso en el instituto de La Cistérniga han quedado a cargo de los efectivos de la investigación. Según han trasladado fuentes de la investigación a ‘El Norte de Castilla’, las indagaciones llevadas a cabo determinan que se trató de un incidente de carácter puramente fortuito originado en el recinto escolar.

Las mismas fuentes oficiales han precisado que los dos alumnos se encontraban jugando con el bisturí durante el tiempo del cambio de clase en el que no se estaba impartiendo materia lectiva. La investigación confirma que no existió ningún tipo de discusión, enfrentamiento verbal ni pelea entre los dos menores involucrados, situando el origen del corte abdominal como un hecho accidental derivado de la manipulación inadecuada del objeto. El seguimiento del caso continúa bajo los parámetros habituales establecidos para este tipo de sucesos fortuitos registrados en el ámbito escolar.