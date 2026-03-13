La electricidad mantiene su tendencia a la baja este viernes con un precio medio de 37,89 euros por megavatio hora. La jornada destaca por un prolongado tramo de precios negativos durante el mediodía y la tarde, alcanzando su suelo entre las 14:00 y las 15:00 horas.

El mercado mayorista eléctrico consolida este viernes, 13 de marzo, la senda de descensos iniciada en las últimas jornadas. Según los datos oficiales proporcionados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), el precio medio del pool se sitúa en los 37,89 euros/MWh, lo que permite a los consumidores domésticos y empresas planificar su consumo en una jornada marcada por una gran volatilidad horaria.

Esta reducción del coste llega tras dos días de valores especialmente reducidos, fruto de la subasta energética diaria que determina los precios en función de las fuentes de generación disponibles.

Las horas más económicas: precios en negativo

La principal característica de este viernes es la aparición de un extenso «valle» de precios mínimos, que comenzará a fraguarse a partir de las 09:00 horas. Durante gran parte de la franja central del día, el coste del megavatio hora no solo será residual, sino que entrará en terreno negativo.

El momento más barato del día se registrará entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando el MWh alcanzará los -0,50 euros. Este tramo de precios por debajo de cero se extenderá de forma ininterrumpida desde las 11:00 hasta las 17:00 horas, facilitando el ahorro en el uso de electrodomésticos de alto consumo como hornos o secadoras.

Los tramos más caros de la jornada

Por el contrario, el mercado mayorista experimentará un repunte significativo al caer la tarde. Tras abandonar los valores negativos a partir de las 18:00 horas, la curva de precios ascenderá de forma vertical hasta alcanzar su punto máximo entre las 20:00 y las 21:00 horas, momento en el que el MWh se pagará a 96,20 euros.

Resulta fundamental recordar que estos valores corresponden al mercado mayorista. El coste final que refleja la factura del consumidor incluye, además de estos datos, los correspondientes peajes, impuestos y cargos adicionales regulados por el sistema.

Desglose del precio de la luz por horas (Euros/MWh)

A continuación, se detallan los precios fijados para cada tramo horario de este viernes 13 de marzo:

• 00:00 – 01:00: 62,61 €/MWh

• 01:00 – 02:00: 51,51 €/MWh

• 02:00 – 03:00: 40,31 €/MWh

• 03:00 – 04:00: 40,82 €/MWh

• 04:00 – 05:00: 38,52 €/MWh

• 05:00 – 06:00: 40,71 €/MWh

• 06:00 – 07:00: 51,43 €/MWh

• 07:00 – 08:00: 74,58 €/MWh

• 08:00 – 09:00: 48,86 €/MWh

• 09:00 – 10:00: 9,54 €/MWh

• 10:00 – 11:00: 0,23 €/MWh

• 11:00 – 12:00: -0,01 €/MWh

• 12:00 – 13:00: -0,37 €/MWh

• 13:00 – 14:00: -0,45 €/MWh

• 14:00 – 15:00: -0,50 €/MWh

• 15:00 – 16:00: -0,26 €/MWh

• 16:00 – 17:00: -0,01 €/MWh

• 17:00 – 18:00: 2,45 €/MWh

• 18:00 – 19:00: 49,22 €/MWh

• 19:00 – 20:00: 94,87 €/MWh

• 20:00 – 21:00: 96,20 €/MWh

• 21:00 – 22:00: 91,04 €/MWh

• 22:00 – 23:00: 75,32 €/MWh

• 23:00 – 24:00: 42,65 €/MWh