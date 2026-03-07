Levante – Girona: horario y dónde ver en TV el duelo clave por la permanencia en LaLiga

El conjunto granota busca prolongar su racha positiva en el Ciudad de Valencia ante un Girona que quiere resarcirse tras su reciente tropiezo en Montilivi

El Levante UD y el Girona FC se enfrentan este sábado en un duelo vital para sus respectivos objetivos en la jornada 27 de LaLiga EA Sports. El estadio Ciudad de Valencia será el escenario de un choque cargado de necesidad para el conjunto granota, que, inmerso en los puestos de descenso, se aferra a su feudo para recortar distancias con la permanencia.

El Levante, con el impulso de la última victoria

El equipo dirigido por Luis Castro afronta el partido tras haber recuperado sensaciones gracias a su reciente victoria por 2-0 frente al Deportivo Alavés, un triunfo que permitió cortar una dinámica negativa de cuatro derrotas consecutivas. Pese a este respiro, el técnico levantinista deberá gestionar la baja sensible de Carlos Álvarez, quien estará aproximadamente un mes fuera de los terrenos de juego por una lesión en el aductor. Por el contrario, la plantilla recupera a Kevin Arriaga, que reforzará la convocatoria para este compromiso.

Con 21 puntos en su casillero, el Levante es actualmente decimonoveno y es consciente de que, en la situación actual, sumar los tres puntos ante su afición es obligatorio si desea mantener vivas sus esperanzas de salvar la categoría.

Un Girona en busca de estabilidad

Por su parte, el Girona de Míchel viaja a Valencia con el objetivo de recuperar la senda de los puntos tras haber caído en la última jornada ante el Celta de Vigo (1-2). El equipo catalán se sitúa decimocuarto en la tabla con 30 puntos y buscará en el Ciudad de Valencia un resultado que le permita afianzarse en la zona media de la clasificación y confirmar el crecimiento estructural que la entidad ha consolidado esta temporada, respaldada por un incremento en su límite salarial.

Horario del partido: ¿Cuándo juega el Levante contra el Girona?

El encuentro, correspondiente a la jornada 27 del campeonato nacional de Liga, tendrá lugar este sábado, 7 de marzo, a las 16:15 horas.

Televisión: ¿Dónde ver el Levante – Girona en directo?

Para los aficionados que deseen seguir el encuentro por televisión en España, la retransmisión será ofrecida a través de la plataforma Movistar Plus+. Los canales habilitados para el seguimiento del partido son: