El combinado de Sonia Bermúdez busca mantener el pleno de victorias en su visita a Antalya tras su contundente estreno frente a Islandia

La selección española femenina de fútbol afronta este sábado su segundo compromiso en el camino hacia la Copa Mundial de 2027. Tras arrancar la fase de clasificación con una sólida victoria por 3-0 ante Islandia —con doblete de Claudia Pina y un tanto de Edna Imade—, el conjunto dirigido por Sonia Bermúdez se desplaza hasta Turquía para medirse a Ucrania. Debido a la situación derivada de la invasión rusa, el encuentro se disputará en terreno neutral, concretamente en el Complejo Deportivo Mardan, ubicado en Antalya.

El relevo generacional en la vigente campeona

España afronta este nuevo ciclo mundialista combinando el talento de la nueva generación con la jerarquía de las jugadoras que ya hicieron historia. Sonia Bermúdez ha diseñado una convocatoria que equilibra la juventud y ambición de futbolistas como Inma Gabarro o Edna Imade con la serenidad y experiencia de leyendas como Alexia Putellas, Mariona Caldentey —que recientemente alcanzó su centenario como internacional—, Patri Guijarro y Ona Batlle.

La lista de convocadas también abre la puerta a nuevas caras que podrían debutar en el frente defensivo, como Aiara Agirrezabala, Martina Fernández y Sandra Villafañe, reafirmando que la base de la actual campeona del mundo sigue siendo una de las más prolíficas del panorama internacional.

Horario del partido: ¿A qué hora juega España?

El choque entre Ucrania y España, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, se disputará este sábado, 7 de marzo, a las 18:00 horas.

Televisión: ¿Dónde ver el Ucrania – España gratis?

Para los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo, el partido será emitido en abierto en España a través de La 1 de Televisión Española. Asimismo, el choque estará disponible para su seguimiento online en streaming mediante la plataforma RTVE Play, permitiendo visualizar el compromiso desde cualquier dispositivo con acceso a internet.