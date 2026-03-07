El Riyadh Air Metropolitano acoge un choque de altura entre dos finalistas de la Copa del Rey que buscan consolidar sus objetivos europeos

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se enfrentan este sábado en un duelo con aroma a final de Copa. Ambos conjuntos, que recientemente han certificado su presencia en la cita de La Cartuja, se ven las caras en la jornada 27 de LaLiga EA Sports con la intención de mantener sus aspiraciones en el campeonato doméstico. El equipo de Diego Pablo Simeone, que ocupa la tercera plaza con 51 puntos, busca fortalecer su posición en puestos de Champions League ante una Real Sociedad que, con 35 puntos, pelea por escalar posiciones hacia la zona europea.

Duelo de finalistas en un momento clave de la temporada

El conjunto colchonero llega al choque tras una eliminatoria de infarto contra el FC Barcelona, mientras que la Real Sociedad hizo lo propio en el derbi vasco frente al Athletic Club. Para el Atlético, este encuentro es el primero de una semana exigente en casa, ya que el próximo martes afrontará la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Tottenham. El Metropolitano será, por tanto, el escenario de una batalla estratégica donde el Atlético intentará imponer su solidez ante un equipo donostiarra que, bajo la dirección técnica de Matarazzo, ha mostrado una línea ascendente en su juego.

Horario del partido: ¿Cuándo juega el Atlético contra la Real Sociedad?

El encuentro se disputará este sábado, 7 de marzo, a las 18:30 horas. El estadio Riyadh Air Metropolitano será testigo de este enfrentamiento entre dos de los equipos más en forma del fútbol español.

Televisión: ¿Dónde ver el Atlético de Madrid – Real Sociedad en directo?

Los aficionados podrán seguir el partido a través de los canales exclusivos de la plataforma Movistar Plus+. Las opciones de retransmisión confirmadas son: