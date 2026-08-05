El grupo parlamentario Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para que el Gobierno impulse una revisión de la organización conjunta del Mundial de fútbol de 2030 con Marruecos, España y Portugal. La iniciativa se presenta tras los graves acontecimientos registrados en la frontera de Ceuta.

La propuesta está firmada por tres diputados de Izquierda Unida, integrada en Sumar, y otra parlamentaria del grupo. El texto solicita al Ejecutivo que traslade formalmente a la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno portugués la necesidad de evaluar el actual modelo de organización compartida.

Aunque la iniciativa plantea revisar la condición de Marruecos como país anfitrión, cualquier modificación dependería de los procedimientos establecidos por la FIFA y de la acreditación de posibles incumplimientos graves.

Sumar pide revisar los compromisos de derechos humanos

La formación sostiene que la organización de un acontecimiento de esta magnitud moviliza recursos públicos, compromete garantías estatales y condiciona inversiones e infraestructuras.

También recuerda que ser sede de un Mundial ofrece una amplia proyección internacional, por lo que considera necesario exigir a los países organizadores un respeto continuado de los derechos humanos, la legalidad internacional y los principios democráticos.

Sumar pide al Gobierno que solicite a la Federación Española la activación de los mecanismos institucionales previstos por la FIFA para evaluar el cumplimiento de sus estatutos y de su política de derechos humanos.

Reclaman un estudio independiente sobre los países anfitriones

La proposición solicita la elaboración de un estudio independiente, público y actualizado sobre los riesgos para los derechos humanos en los países que organizarán el Mundial.

Según el texto, ese análisis debería remitirse al Congreso en un plazo máximo de seis meses.

La formación reclama además evaluar específicamente el impacto de lo ocurrido en la frontera de Ceuta sobre los compromisos vinculados al torneo y presentar medidas adicionales en caso de que se acrediten incumplimientos graves por parte de alguno de los países anfitriones.

Posibilidad de retirar la condición de sede

Sumar también propone impulsar ante la FIFA una reforma de los procedimientos para adjudicar y supervisar las grandes competiciones internacionales.

El objetivo sería incorporar cláusulas más estrictas sobre derechos humanos e incluir mecanismos que permitan revisar o retirar la condición de anfitrión cuando se produzcan vulneraciones graves.

La iniciativa pretende que estos controles no se limiten al momento de la adjudicación, sino que se mantengan durante toda la preparación del torneo.

Piden esclarecer lo ocurrido en Ceuta

La propuesta parlamentaria incluye varias exigencias relacionadas directamente con la crisis fronteriza.

Sumar reclama esclarecer los hechos, identificar a las personas fallecidas y desaparecidas y depurar las responsabilidades que correspondan.

También solicita mejorar los mecanismos de alerta temprana, reforzar la protección de los menores y garantizar medidas eficaces para el salvamento de vidas.

Una formación portuguesa presenta una petición similar

La iniciativa española coincide con una actuación del partido ecologista portugués Livre, que ha enviado una carta al Gobierno de Portugal y a la federación de fútbol de ese país para pedir que se reconsidere la participación de Marruecos en la organización del Mundial.

El torneo de 2030 tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay acogerán varios partidos conmemorativos por el centenario de la primera Copa del Mundo, celebrada en 1930.

La propuesta de Sumar no modifica por sí misma la organización del campeonato, pero abre un nuevo debate político sobre los compromisos exigibles a los países anfitriones y las posibles consecuencias internacionales de la crisis registrada en Ceuta.